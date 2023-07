Les offres exclusives de CFC Croisières Pour les voyageurs souhaitant partir à la dernière minute, CFC Croisières à mis en place des offres allant jusqu’au deuxième passager offert !

Alors que Renaissance a pris la mer le 29 juin pour sa croisière inaugurale, après avoir été baptisé la veille en présence de sa prestigieuse marraine Anne Parillaud, CFC Croisières propose des offres exceptionnelles à tous ceux qui veulent partir cet été, allant jusqu’au deuxième passager offert selon la croisière et la catégorie de cabine choisie.

Trois croisières au départ du Havre, aux destinations variées, sont concernées par ces offres exceptionnelles. Les croisiéristes auront le choix de partir pour une durée de 14 nuits entre fjords et légendes de Norvège, et ruelles et canaux de Copenhague (Danemark), Göteborg (Suède) et Bruges (Belgique) lors de la croisière Pays des Trolls ; ou bien d’embarquer pour Les Joyaux de la Couronne et de faire le tour du Royaume-Uni pour y découvrir les superbes paysages si chers à l’Ecosse, les îles sauvages de Scilly et l’ambiance anglo-normande qui berce Guernesey, sans oublier une immersion dans la capitale irlandaise Dublin, ainsi qu’à Cork. La croisière Saveurs Ibériques, d’une durée de 11 nuits, est idéale pour celles et ceux qui souhaitent profiter des beaux jours tout en s’imprégnant des différentes richesses culturelles rencontrées au cours de cet itinéraire qui partira du Havre et passera par la capitale portugaise Lisbonne, Casablanca, Gibraltar, Melilla, ville autonome espagnole située sur la côte nord-africaine, avant de passer deux jours dans les îles Baléares, sur le festive Ibiza et la pittoresque Minorque et de s’achever à Marseille.



Pays des Trolls : le deuxième passager OFFERT, enfants gratuits et cabines garanties De nombreuses offres sont proposées sur la croisière Pays des Trolls : Le deuxième passager est gratuit dans une catégorie de cabine extérieure ou supérieure (hors Grande Suite Renaissance). Sur cet itinéraire, ouvert aux familles, les enfants sont gratuits (hors taxes portuaires et frais de séjour de 199€). Des tarifs avantageux sont également proposés pour les cabines intérieures et extérieures : 1 099€ par personne en base double en cabine intérieure garantie et 1 199€ par personne en base double en cabine extérieure garantie.



Au programme, un voyage à la découverte des fjords, légendes et contes norvégiens, danois et suédois, qui débutera en compagnie de la Petite Sirène, à Copenhague puis dans la ville dynamique et verdoyante de Göteborg, en Suède, avant de mettre cap sur la capitale norvégienne Oslo, réputée pour ses musées qui retracent l’histoire maritime du pays au temps des Vikings. Les festivals de musique de Kristiansand, les ruelles pittoresques de Stavanger ainsi que les fjords et lacs entourant Ulvik enchanteront les passagers, qui profiteront ensuite de la vue imprenable sur Ålesund et s’émerveilleront devant la grandeur spectaculaire du fjord d’Olden. La dernière escale de la croisière permettra de visiter les canaux et la Grand-Place de Bruges, surplombée par le célèbre beffroi médiéval.



Les Joyaux de la Couronne : -50% sur le deuxième passager, enfants gratuits et cabines garanties Pour la croisière Les Joyaux de la Couronne, le deuxième passager bénéficie de 50% de réduction pour toute réservation effectuée avant le 6 août dans une catégorie de cabine extérieure ou supérieure (hors Grande Suite Renaissance). Sur cet itinéraire, ouvert aux familles, les enfants sont gratuits (hors taxes portuaires et frais de séjour de 199€). Des tarifs avantageux sont également proposés pour les cabines intérieures et extérieures : 1 399€ par personne en base double en cabine intérieure garantie et 1 599€ par personne en base double en cabine extérieure garantie.



Cet itinéraire autour du Royaume-Uni fera découvrir la capitale écossaise Édimbourg. Dundee est réputée pour être une ville animée regorgeant de trésors, tandis que l’archipel des Orcades étonne par ses paysages chaotiques de falaises vertigineuses heurtées par les vagues. Les mystérieux monuments du site mégalithique de Calanais, sur l’île de Lewis ainsi que les panoramas époustouflants de l’île de Skye et de l’île de Man marqueront les passagers, qui auront ensuite un bel aperçu de l’Irlande, avec des escales dans la capitale Dublin, ainsi qu’à Cork. Pour un dernier regard sur l’héritage britannique, les magnifiques îles de Scilly et de Guernesey concluront cette croisière exceptionnelle au cœur du Royaume-Uni.



Saveurs Ibériques : le deuxième passager OFFERT CFC Croisières offre le deuxième passager sur la croisière Saveurs Ibériques pour toute nouvelle réservation dans une catégorie de cabine extérieure ou supérieure (hors Grande Suite Renaissance).



Cet itinéraire passionnant autour de la péninsule ibérique fera escale à Lisbonne, l’occasion d’emprunter l’un des fameux tramways jaunes avant de se rendre à la tour de Belém, bâtie sur les bords du Tage. À Casablanca, les passagers s’émerveilleront devant l’immensité de la mosquée Hassan II, partiellement érigée sur l’océan. Renaissance passera les « colonnes d’Hercule » pour faire escale au pied de l’imposant rocher britannique de Gibraltar, habité par les macaques de Barbarie, avant de retrouver le continent africain, à Melilla, ville autonome espagnole. La croisière s’achèvera par deux journées dans les îles Baléares, Ibiza, connue pour son ambiance festive et ses plages, et Minorque, dont vous apprécierez le centre historique perché de Mahon.



Derniers jours pour profiter des offres exclusives ! En plus de ces offres exceptionnelles de dernière minute sur ces trois croisières estivales, CFC Croisières a mis en place des réductions sur les forfaits boissons pouvant aller jusqu’à -20%. En effet, sur une sélection de croisières, les passagers voyageant en suite bénéficient de 20% de réduction, tandis que les passagers ayant opté pour une cabine balcon ou extérieure bénéficient respectivement de 15 et 10% de remise sur leurs forfaits boissons.



Pour contacter CFC Croisières : Informations et réservations :

0 801 34 22 22 (service et appel gratuits)

www.cfc-croisieres.fr



