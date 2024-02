Les tendances de l'hôtellerie à surveiller en 2024

Le secteur de l'hôtellerie est l'un des plus compétitifs et il est assujetti à de nombreux facteurs socio-économiques. Pourtant, on peut affirmer que les hôtels sortent de l'année 2023 avec des chiffres satisfaisants, avec une hausse de 19,2 % de nuitées au premier trimestre.



Rédigé par Jean Bernard le Mardi 13 Février 2024





Pas d’inquiétude toutefois, puisque le business est résilient, et que les Français comme les autres sont toujours avides de voyage. Avec une augmentation des tickets de train SNCF durant l’année écoulée, on constate que les clients préfèrent voyager moins vite, parfois plus cher. Une chose est sûre : tout le monde aura encore besoin de dormir la nuit.



L'année 2024 s'annonce excitante pour l'hôtellerie, et quelques tendances se dessinent clairement. Le client exige une expérience de qualité de la part des hôtels, en respectant l'environnement, son portefeuille et sa tranquillité d'esprit. Les technologies de réservations et de logistiques se doivent d'être toujours plus rapides

Voici 4 tendances et événements qui auront sûrement un impact sur la vie hôtelière française en 2024.

Resto, spa, dodo : à la recherche de l’expérience totale En 2024, le client paie ses nuitées plus cher. Pour ce prix, il considère que la qualité doit être au rendez-vous, et surtout, que la qualité de son sommeil est devenue un point crucial pour justifier une telle hausse des prix.



Les hôtels de luxe et les hôtels moyen de gamme le savent. Ils mettent d’ailleurs les petits plats dans les grands en proposant un triptyque désormais connu des clients les plus fortunés. Dans un premier temps, les chambres se dotent d’une literie grand luxe avec une préférence pour les lits king size, directement inspirés des Etats-Unis.



Ensuite, certains d’entre eux disposent d’un restaurant gastronomique pour se ressourcer. L'hotel du Cheval Blanc, à Courchevel, propose un restaurant étoilé, mais avec une dispoinibilté limitée de cinq tables. Dans ce cas précis, c'est l'exclusivité et la qualité de la nourriture qui séduit.



Le Spa est devenu un élément central de certains établissements qui se dotent de piscine, de sauna et d’un centre de relaxation ouvert toute la journée.



En plaçant les arts de la table et la relaxation au plus près de leurs préoccupations, les hôtels démontrent qu’ils peuvent contenter à la fois les gourmands et les grands dormeurs. La formule est gagnante, mais elle est encore une fois réservée aux plus fortunés.



JO 2024 : casse-tête ou jackpot ? La question est d’importance pour l’ensemble des hôteliers de France. La saison sportive qui se déroule à Paris et dans d'autres villes de France va-t-elle se transformer en succès planétaire ou en galère logistique ?



Avec la débauche de moyens accordés et les nouvelles infrastructures dédiées au sport et aux transports, la ville de Paris a très certainement visé dans le grandiose, avec des espaces urbains aménagés à la gloire du sport avec un grand S. La région de Seine St-Denis est notoirement impactée avec la construction du village olympique ainsi que des milliers d’hébergements pour les touristes.



Les “petits malins” de l'hôtellerie, qualifiés ainsi par David Zenouda, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ont décidé de vendre des nuitées en amont des JO, en gonflant les prix de façon complètement excessive. Dès novembre 2023, nous avons entendu parlé de chambres d'hôtels à 700 € la nuit durant la durée des JO. Bien entendu, ce seront les touristes internationaux les plus naïfs qui risquent de tomber dans le piège.



Il est d’ailleurs certain que des abus de la sorte peuvent nuire à la réputation touristique française. Dans les faits, David Zenouda estime que 70 % des nuitées qui ont lieu durant les JO ne sont pas encore réservables. Les gens qui ont acheté des places pour les Jeux Olympiques ne sont pas des touristes internationaux, mais des Franciliens qui n’auront probablement pas besoin d’hébergement.



En définitive, le secteur attend de voir si les Jeux Olympiques seront une manne financière. La partie n’est pas encore jouée, à Paris comme ailleurs. Cette saison de sport ne se cantonne pas à la région parisienne, puisque de nombreuses épreuves se déroulent dans des villes comme Bordeaux, Marseille ou Nice.



Vacances locales : les “staycations” toujours en vogue Le terme “staycation” est apparu au cœur de l’année 2020. Il désigne une pratique qui a germé lorsque les frontières et les aéroports n’étaient plus ouverts durant le confinement. Tout à coup, les vacanciers de tous les pays se sont aperçus qu’ils vivaient dans un beau pays. Les Français ne font pas exception, puisque beaucoup d’entre eux ont compris qu’ils habitaient dans une région superbe, avec des hôtels prêts à les accueillir.



La tendance est toujours vivace en 2024, car les Français essaient de diminuer leurs voyages en avion, avec des préoccupations dues aux changements climatiques. Les hôteliers en profitent et proposent tout simplement des réductions à des personnes qui souhaitent partir en vacances à deux pas de chez eux.



Cela tombe bien, parce que la France comprend des milliers de châteaux et demeures de prestige qui ne demandent qu’à accueillir du public tout au long de l’année. La fréquentation des établissements historiques a par ailleurs enregistré un pic durant l’année passée. Le château de Chantilly, près de Paris, a accueilli 500 000 visiteurs en 2023, un record absolu pour ce lieu d'intérêt historique.



On retient de tout cela le regain d'intérêt des Français pour les escapades régionales. Il est parfaitement normal que les hôtels en profitent, tout en proposant des services premium. Le mot d’ordre est de transformer un banal weekend en véritables vacances dont on sort ressourcé et reposé.



Hôtellerie durable : un secteur sensible à l’écologie Ne nous voilons pas la face : les aspects logistiques d’un hôtel sont une énorme machine qui demande beaucoup d’énergie. Chaque jour, on lave des tonnes de draps, on dépense beaucoup d'électricité, sans parler des milliers de litres d’eau qui coulent. Il arrive que les ressources soient gaspillées pour faire face à une clientèle exigeante qui ne saurait se contenter d’un service minimum.



Pourtant, l'argument écologique a déjà gagné le secteur depuis une petite dizaine d’années. Un label comme La Clef Verte est durement acquis par un grand nombre d’établissements qui se préoccupent de l’environnement. Établi sur la base de critères ultra précis, comme la qualité environnementale du détergent utilisé pour laver les draps par exemple, ce label est une fierté pour de nombreux établissements qui participent au développement durable.



La protection de l’environnement se gagne par les petites choses, avec des hôtels qui proposent des brosses à dents en bambou plutôt qu’en plastique. Le label La Clef Verte n’est pas le seul label qui fait bouger les choses, mais c’est le plus connu.



Contrairement à ce que l’on pourrait croire, séjourner dans un établissement avec un label écologique ne coûte pas plus cher, car faire des économies est une bataille de tous les instants.



Certains clients sont maintenant très sensibles au développement durable, et ils ne tolèrent pas qu’un hôtel gaspille des ressources de façon éhontée. Ces clients sont donc une catégorie de choix pour les 3 000 établissements qui ont obtenu le label La Clef Verte, mais aussi pour d’autres labels : Ecolabel, Green Globe et Green Room, pour ne citer que les plus populaires.



Nous le répétons : en 2024, les prix sont en hausse, et le phénomène ne risque pas de changer de sitôt. Il appartient donc aux professionnels du sommeil d’offrir une expérience unique et relaxante à leurs visiteurs. En espérant que les punaises de lit ne s’offrent pas un comeback, en 2024 !



