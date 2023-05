Limitation acomptes : l'ECTAA veut mobiliser Club Med et Disney

Nous avons fait des recherches et les 5 plus grandes compagnies aériennes européennes : Easyjet, Ryanair, Air France, Lufthansa et IAG ont toutes dans leur rapport financier une ligne : autres revenus dans laquelle et il y a du package. Elles seront donc soumises aux mêmes obligations. Chez Easyjet cela représenterait 368 millions de livres, c'est substantiel." poursuit Eric Drésin.



"Mais comment les transporteurs vont-ils faire pour encaisser que 20% d'acompte alors qu'ils encaissent actuellement la totalité ?"

Dans ce combat, les opérateurs de voyage ne sont pas seuls.s'interroge Olivia Kervella, PDG de NG Travel. Une question qui reste pour l'heure sans réponse.D'autant que la commission a aussi lancé le chantier de la révision du règlement des passagers aériens.L'Europe souhaite en effet modifier les règles relatives aux consommateurs en matière de voyage et aligner la révision de la directive des voyages à forfait et celle du règlement des passagers aériens.Sauf que dans les arcanes de commission tout n'est pas si simple : le premier texte est piloté par la direction justice et consommateurs tandis que le second qui concerne le droit des passagers aérien est géré par la direction transport...Le temps législatif européen n'est pas le temps des entreprises. Mais comme le martèle Eric Drésin, c'est maintenant qu'il faut agir, et "".Dans le cadre d'un scénario dit rapide, la nouvelle directive pourrait s'appliquer en France à l'horizon 2026 (en passant toutes les étapes Parlement, Conseil et transposition du texte en France). En revanche, si la commission n'arrive pas à mener de front la révision des deux textes, cela pourrait être reporté de plusieurs mois, sans compter les prochaines élections européennes en 2024, qui pourraient venir encore chambouler le calendrier...