Lionel Rabiet (Voyages d'Exception) : "Des alliances intelligentes, c'est la clé de notre développement futur..."

Nous réfléchissons aussi à nouer des partenariats de grande envergure avec d'autres voyagistes, comme récemment Asia et Beachcomber. Je crois plus que jamais que former des alliances intelligentes sera clé pour notre développement futur.



TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire, notamment avec les PGE (Prêt garanti par l'Etat) ?



Lionel Rabiet : Absolument pas. Notre situation financière nous permet de voir l'avenir avec sérénité et ambition. Nous sommes très impatients de voir les frontières réouvrir pour de bon, en Amérique et en Asie notamment pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients qui ont très envie de

partir.



TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Lionel Rabiet : Il ressemblera à ce que nous en ferons et rien n'est écrit. Les 2 dernières années ont vu fleurir quantités de prophéties sur le tourisme du monde d'après. Je m'en suis toujours méfié car je préfère l'action à la prédiction.



Qu'on en finisse avec cette pandémie qui nous empêche d'avancer. J'ai hâte de donner corps à ce fameux "tourisme de demain" avec mes collègues de Voyages 'Exception et des Entreprises du Voyage : un tourisme qui respecte la planète, un tourisme qui crée de la croissance économique en France et dans les pays de destination mais aussi et surtout un tourisme qui offre à nouveau du rêve et du bonheur aux gens !