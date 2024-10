Looking FC : voir Naples avec Eric Cantona et mourir !

King

Il a enflammé les stades de foot, le Royaume-Uni et les théâtres, Eric Cantona est prêt à en faire de même avec le voyage.La légende de Manchester Unied, surnommée le "" par des supporters ayant pour la première fois entonné la Marseillaise dans un stade anglais, propose un concept qui réjouira et fera rêver bon nombre d'amoureux du ballon rond. Via Looking FC, l'agence de voyages d'Eric Cantona lancée avec la start-up Dharma, il sera possible de réserver des séjours avec des idoles du football mondial.Des expériences incroyables qui devraient vite trouver leur public.Ils offrent un moment d'échange avec la star en question, puis une activité en sa compagnie, avant d'assister à un match de foot de l'équipe locale.