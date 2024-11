Qatar, le tourisme après le football

En allant vers West Bay, quartier de la skyline qatarie, arrêt à Katara Cultural Village. Ce secteur piétonnier mixe architecture orientale et néo-classique et offre un condensé de tradition arabe, entre mosquées design, pigeonniers, restaurants ethniques, amphithéâtre outdoor de 5 000 places et 2 km de plage publique. Point d’orgue : les Galeries Lafayette, écrin de luxe posé dans une rue climatisée.



West Bay se découvre à pied. Ce business district déploie une cinquantaine de gratte-ciels dont le plus esthétique est la tour Jean Nouvel, jumelle de celle de Barcelone. A pied le long de la Corniche, ou en croisière en dhow boat, l’effet waouh est garanti. Autre quartier « archi » : Educational District. Comme son nom l’indique, c’est le poumon éducatif du Qatar. Il abrite des universités étrangères, la Qatar Foundation (QG du développement social du pays), une mosquée inédite de 41 000 m² (la QFIS) et la remarquable Qatar National Library (2018), œuvre de l’architecte star néerlandais Rem Koolhaas. Musheireb est le quartier le plus « authentique ».



Bien que récent, il livre la vraie vie de loisirs qatarie. Hommes en qamis, femmes en abayas… Les familles, accompagnées de nounous philippines occupées à gérer les enfants, se baladent le jeudi et vendredi soirs dans Souk Waqif, dédale propret de boutiques en tous genres.