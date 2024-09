Côte d'Ivoire : "Pourquoi ne pas organiser une coupe du monde ?"🔑

TourMaG - Quels sont les enjeux pour une destination comme la CĂ´te d'Ivoire ?



Siandou Fofana : L'enjeu de la promotion de notre destination est réel.



Dans un monde touristique hautement concurrentiel, nous devons savoir créer notre place et trouver des canaux pour se faire entendre, mais aussi connaitre.



Nous nous attelons à utiliser les réseaux sociaux, grâce notamment aux influenceurs, des blogueurs et des supports comme le vôtre, pour faire rayonner la marque Sublime Cote d'Ivoire.



Nous voulons améliorer notre taux de pénétration, par une meilleure visibilité et communication.



TourMaG - La visibilité semble évidente au regard du sponsoring du maillot de l'OM, mais avez-vous des problématiques de structuration de l'offre ou de l'investissement ?



Siandou Fofana : Ce sujet est moins prégnant que pour d'autres pays de la zone.



Du côté de l'hôtellerie, nous avons la meilleure offre de la région. Puis vous savez la Côte d'Ivoire, d'un point de vue général, possède les meilleures infrastructures, le meilleur taux de développement et l'économie la plus puissante de l'Union Monétaire Ouest Africaine.



Nous figurons dans le top 10 des Ă©conomies africaines. L'Ă©conomie touristique s'appuie donc sur ce dynamisme et la structuration du pays.



Nous avons élaboré avec le cabinet McKinsey des circuits touristiques, sur la base des 620 modèles existants dans le monde. Dorénavant nous sommes dans la phase de promotion de nos circuits et notre offre, plus celle de la structuration.



Nous travaillons aussi pour la digitalisation de l'ensemble de l'écosystème touristique, pour assurer une uniformité, mais aussi permettre au tourisme d'être un intégrateur de valeurs.



Nous avons aussi un plateau technique qui rassure les touristes. En cas d'incident ou problème de santé lors du séjour, nous pouvons y répondre.



Je ne veux pas préjuger, ni restreindre le développement de l'économie touristique, mais je pense que nous avons une bonne longueur d'avance.