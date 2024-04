MSC Croisières : dépaysement garanti dans le Grand Nord cet été !

Une envie d’évasion ? De découvrir des territoires reculés et naturels hors du temps ? MSC Croisières propose cet été des itinéraires exclusifs vers les fjords de Norvège, du Groenland et d’Islande. Une opportunité unique d’admirer chaque jour des paysages à couper le souffle.



La découverte des majestueux fjords norvégiens. L’Europe du Nord est une destination très agréable et de plus en plus plébiscitée durant l’été. Quoi de mieux que de découvrir ses nombreux trésors en toute quiétude depuis les rives de la mer du Nord ?



MSC Euribia , dernier fleuron de la compagnie, sera entièrement dédié à la découverte des fjords norvégiens pendant toute la période estivale. Au départ du port de Kiel, en Allemagne, le navire offrira des itinéraires de 7 nuits au cœur des plus beaux paysages d’Europe du Nord.

La première escale se fera à Copenhague, capitale haute en couleurs du Danemark. Le navire mettra ensuite le cap sur la Norvège pour faire escale à Hellesylt, en plein cœur du sensationnel Sunnylvsfjord. Il traversera ensuite l’Aurlandfjord, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, pour atteindre la ville portuaire d’Ålesund et le sublime village de pêcheurs de Flåm, l'un des sites touristiques naturels les plus convoités de Norvège.



D’autres croisières dans les fjords norvégiens sont également programmées cet été sur MSC Preziosa avec des croisières de 11 à 14 nuits au départ de Hambourg en Allemagne. Les escales comptent Kristiansand, Stavanger, Bergen, Moldefjord, Trondheim, Tromsø et même un arrêt au Cap Nord !



Une découverte unique du Groenland et de l’Islande. Sur MSC Poesia, les passagers embarqueront le samedi 29 juin pour un voyage mémorable à destination de terres méconnues du Grand Nord. Outre des escales à Warnemünde (Allemagne) et Kirkwall (Royaume-Uni), le navire fera étape à Akureyri, Ísafjörður et Reykjavik (Islande), ainsi qu’à Prince Christian Sund, Nuuk, Ilulissat et Qaqortoq (Groenland).



Cet itinéraire dévoile toute la splendeur volcanique de l'Islande, terre de geysers et de falaises sublimes, avec sa capitale Reykjavik qui offre une scène culturelle florissante tout en conservant son charme authentique. Les sublimes paysages glaciaires du Groenland, avec ses imposants murs de glace et ses villages inuits caractéristiques ne sont pas en reste. Nuuk, sur la côte sud-ouest du Groenland, est la capitale la plus septentrionale du monde et un véritable joyau arctique.



Cette croisière ne laissera pas les passagers de glace !



Informations pratiques MSC Euribia à partir de 799 € par personne, en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



Croisières de 11 à 14 nuits dans les fjords au départ de Hambourg, de mai à septembre 2024, à bord de MSC Preziosa à partir de 1 606 € par personne, en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



Croisière de 21 nuits en direction du Groenland et de l’Islande au départ de Copenhague, à partir de 3 669 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



Retrouvez toutes les informations pratiques sur les croisières d’été en Europe du Nord de MSC Croisières sur

