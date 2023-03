Appli mobile TourMaG



MSC Croisières : ouverture des ventes de la croisière Tour du Monde 2025 au départ de Marseille

Envoyer à un ami Partager cet article

Alors que les croisières Tour du Monde 2023, parties de Marseille le 6 janvier dernier, continuent leur périple à travers le globe, et que la croisière Tour du Monde 2024 connait un vif succès, MSC Croisières ouvre à la vente sa croisière Tour du Monde 2025. Départ de Marseille à bord de MSC Magnifica prévu le 6 janvier 2025 !

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 6 Mars 2023

Une croisière Tour du Monde est LE voyage d’une vie. Une opportunité unique de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles cultures et de nouveaux pays, tout en offrant de multiple expériences authentiques à travers 5 continents. Ce voyage de 116 nuits autour du monde permettra de visiter 50 destinations dans 21 pays, avec 7 nuits à quai et 22 destinations inédites pour un tour du monde. Parmi les grands temps forts : une découverte de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie sur près de 30 jours !



Ce merveilleux voyage commencera en mettant le cap sur Casablanca au Maroc, avec ses marchés animés et ses médinas. Une semaine après le début du voyage, les hôtes passeront leurs premiers jours en mer, avant de profiter d'une journée au Cap-Vert, à Mindelo.

Après avoir traversé l'océan Atlantique, les passagers exploreront pendant 10 jours l'Amérique du Sud, avec des nuits à quai à Rio de Janeiro (Brésil), à Buenos Aires (Argentine), à Valparaiso (Chili), ainsi qu'une visite des îles Malouines et de leurs paysages sublimes ; et enfin le point le plus au sud du continent : Ushuaïa !



Le navire traversera ensuite l’océan Pacifique Sud avec ses îles tropicales pendant près de 2 semaines : l'île de Pâques (Chili), Moorea (Polynésie française) ainsi qu’Aitutaki et Rarotonga aux Îles Cook.



Puis ce sera la découverte de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, en commençant par les îles du nord de la Nouvelle-Zélande. Cette région propice aux activités sportives est une destination plébiscitée pour la pêche au gros et permet aussi de rencontrer les habitants indigènes du pays, les Maoris. En 8 jours, les passagers visiteront Auckland, Tauranga, Napier, Christchurch et Dunedin. Arrive ensuite un moment hors du temps avec la découverte du fjord de Milford Sound, dans le sud du pays.

Au deuxième mois de navigation, MSC Magnifica fera escale à Sydney, en Australie, et entamera l'une des étapes les plus marquantes de la croisière : 19 jours de navigation autour des magnifiques côtes sud et ouest du pays, avec des escales dans des sites d'une beauté saisissante, des parcs nationaux et des villes balnéaires prisées.



La première escale après Sydney sera Eden, petite ville balnéaire réputée pour ses huîtres, sa gastronomie et ses plages sublimes. Melbourne se dévoile ensuite, avec son atmosphère branchée. La ville d’Adélaïde est propice aux activités en plein air, Penneshaw permet de découvrir la ville historique d’Albany, puis Busselton dévoile ses plages animées et la célèbre région viticole de Margaret River. Non loin de là, Perth impressionne par son ambiance décontractée et la ville de Broome intrigue avec ses paysages sublimes, où l’outback rencontre la mer.



Le navire se dirigera ensuite vers l’Asie, avec son climat tropical et sa faune luxuriante. La première escale sera Benoa, à Bali (Indonésie). Une nuit à quai permettra de s’immerger dans la beauté naturelle de l’île. Le décor changera ensuite drastiquement lorsque MSC Magnifica approchera Singapour, le joyau de l’Asie du Sud-Est. Ici l'architecture futuriste est sublimée par une mosaïque de jardins verticaux. Ensuite, pour enrichir l’expérience en Asie, les passagers auront la chance de visiter Port Klang et Penang en Malaisie, puis l’île de Phuket en Thaïlande.



Pendant la traversée de l'océan Indien, il ne faudra pas manquer de visiter la capitale du Sri Lanka, Colombo. Ensuite, en mer Rouge, le port d'Aqaba en Jordanie sera la porte d’entrée pour découvrir l’un des sites archéologiques les plus fascinants au monde : la cité rose de Pétra. Le navire fera ensuite escale dans la station balnéaire de Sharm El-Sheik et à Safaga, pour découvrir le site historique de Louxor. Après la traversée du Canal de Suez, le navire fera escale au port d’Alexandrie, pour visiter Le Caire et les pyramides de Gizeh.



Pour conclure cet itinéraire unique, MSC Magnifica rentrera à Marseille, en passant par l'Italie.





► Pour réserver la croisière Tour du Monde 2025 à bord de MSC Magnifica, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site web pour découvrir toutes nos actualités, nos destinations et nos navires. www.msccroisieres.fr

www.mscbook.fr





Lu 177 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Marquises, Tahiti, Fidji : plein sud à bord du Paul Gauguin Costa fait fondre les prix pour les amoureux