MSC Croisières présente ses croisières aux Antilles À bord de MSC Seaside et au rythme d’une programmation musicale inédite

MSC Croisières est ravie d’annoncer le retour tant attendu du navire MSC Seaside aux Antilles pour la saison hiver 2023-2024. Cette année, les voyageurs embarqueront pour une aventure exceptionnelle, alliant le charme des Caraïbes à une programmation musicale inoubliable qui rythmera leur voyage.



Rédigé par MSC Croisières le Lundi 6 Novembre 2023

MSC Seaside débutera ses croisières antillaises le 25 novembre au départ de Fort-de-France en Martinique. Il prendra ensuite la direction de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, dès le lendemain. Les passagers auront la chance de découvrir des escales fascinantes telles que Sainte-Lucie, la Barbade, Trinité et Tobago, la Grenade, la Dominique, Saint-Martin, Antigua, Barbuda, St. Kitts & Nevis, et bien d’autres îles !



Jusqu’au 7 avril, les voyageurs auront le choix entre 2 itinéraires, en alternance chaque semaine, avec des départs depuis Fort-de-France tous les samedis et Pointe-à-Pitre tous les dimanches.

Jean-Claude Naimro, la légendaire icône de musique antillaise à la voix puissante, Jocelyne Beroard, le groupe dynamique à l'énergie contagieuse, Kwaxicolor, le duo martiniquais aux rythmes entraînants, Kaf-Kons, mais aussi les talentueux Thierry Lof de Zigla, Ray Ouamba & David Corompli, ainsi que des DJs locaux.



La programmation musicale débutera dès le 25 novembre 2023 avec une performance exclusive de l’artiste Jean-Claude Naimro. Pour les fans, Jean-Claude Naimro assurera 2 concerts lors de cette première croisière de la saison.



MSC Seaside ne se contente pas d'être impressionnant, il repousse les limites de la conception des navires de croisière en harmonisant habilement les espaces intérieurs et extérieurs pour connecter les voyageurs avec la mer. Preuve en est les vues panoramiques à couper le souffle grâce à la passerelle en verre et aux ascenseurs panoramiques, leur garantissant ainsi une expérience incomparable. Côté cabines, les passagers de MSC Seaside pourront profiter d’un séjour tout confort, notamment grâce aux cabines élégantes, dont la plupart dispose de balcons vue mer.



Des soirées avec une programmation musicale mémorable et une fabuleuse expérience de croisière attendent les passagers à bord de MSC Seaside lors de cette nouvelle saison !



► Pour plus d'informations sur les croisières aux Antilles de MSC Seaside, rendez-vous ici

