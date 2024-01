« MSC World Cruise » 2026 : un voyage épique autour du monde avec MSC Croisières

Après un départ en fanfare le 6 janvier dernier depuis Marseille de la croisière Tour du monde 2024, MSC Croisières vous propose de vivre une aventure unique en 2026 à bord de MSC Magnifica . L’itinéraire de 119 jours parcourra 47 destinations dans 32 pays, avec 7 nuits à quai dans des lieux incontournables et des journées entières pour toutes les autres escales de ce voyage exceptionnel.

Cette croisière de 4 mois parcourra 36 000 milles nautiques, traversera 2 fois l'Équateur, avec au programme des destinations aussi variées que fascinantes. Avec des merveilles naturelles à couper le souffle et des sites historiques réputés, ainsi que des villes animées et des centres culturels, cet itinéraire incroyable invite à un voyage unique sur les 5 continents. De nombreux rêves seront sans nul doute comblés !



Lundi 22 Janvier 2024

Le voyage commence en Europe, avec des escales en Espagne et au Portugal, avant une mythique traversée de l’Atlantique vers les Caraïbes et l'Amérique centrale.



Ensuite, MSC Magnifica se dirigera vers la côte ouest des États-Unis et passera plus d'un mois dans l’océan Pacifique avec des nuits à quai à San Francisco, Honolulu, Auckland et Sydney. Ces régions sont réputées pour leur beauté naturelle, leurs villes à la fois à la mode et décontractées, ainsi que leurs plages incroyables de sable fin. Les passagers passeront ensuite plus de trois semaines à explorer les cultures asiatiques, avec des escales dans des villes dynamiques telles que Tokyo, Shanghai et Hong-Kong.



Enfin, les hôtes pourront plonger au cœur des paysages fantastiques de Dubaï et d’Oman avant de finalement mettre le cap sur la Méditerranée, en passant par la Grèce.



La croisière autour du monde 2026 de MSC Croisières comprendra notamment les escales suivantes :



San Francisco, États-Unis : ville emblématique de Californie, San Francisco est célèbre pour sa baie, le quartier de Fisherman's Wharf, son réseau de tramway et le pont du Golden Gate entouré d'une brume mystique tout au long de l'année. Depuis l’esplanade maritime, il faut longer l'Embarcadero vers le centre-ville, puis remonter jusqu'au cœur de la ville via Market Street pour découvrir le sommet des Twin Peaks. Une atmosphère paisible règne tout en haut, loin de l’agitation du centre-ville et une vue exceptionnelle se dévoile sur la baie.



● Honolulu, Hawaï : destination mythique pour un tour du monde, la capitale d'Hawaï se situe sur la magnifique île d'Oahu. Cette destination est idéale pour prendre des bains de soleil, savourer la cuisine traditionnelle hawaïenne et découvrir l'histoire de l'île. Avec 2 jours d'escale, il faut explorer divers sites historiques, dont Pearl Harbor, rendu mondialement célèbre par l'attaque de la force aérienne japonaise en 1941



● Sydney, Australie : pôle culturel dynamique, Sydney offre un mélange attrayant de bâtiments de l'ère victorienne et d'architecture moderne. Le centre-ville se découvre dans le South Shore - une zone animée en bord de mer avec une variété d'attractions, notamment l'Opéra de Sydney et les vastes jardins botaniques à l'est de Sydney Cove, ainsi que le quartier historique de The Rocks à l'ouest. Avant le départ, on découvre le Sydney Harbour Bridge, l'un des plus grands ponts en arc en acier au monde.



● Tokyo, Japon : ville aux multiples facettes avec des gratte-ciel futuristes contrastant avec des monuments historiques et des parcs luxuriants, Tokyo a tout pour plaire. Les hôtes pourront apprécier l'art, la musique, le design, le shopping et le théâtre local. Pour échapper à l’agitation de la ville, les jardins Hamarikyū dévoilent un contraste verdoyant avec les gratte-ciel, et une visite du Palais Impérial entouré de douves offre un véritable voyage dans le temps.



● Singapour, Singapour : la variété des quartiers ethniques de Singapour représente une culture unique et une architecture d'époque, avec les « curry houses » et les vendeurs de guirlandes de Little India, les calligraphes de Chinatown et les magasins vendant des étoffes fines et des curiosités à Arab Street. Le vieux Singapour offre également une variété de musées et de lieux à explorer, notamment le Musée National qui retrace l'histoire de Singapour, le Centre du Patrimoine de Chinatown et la Baba House qui célèbre l'héritage Baba-Nonya du pays.



● Dubaï, Émirats arabes unis : équilibre entre modernité et tradition, la mer turquoise de Dubaï et les chaudes dunes du désert dessinent une magnifique toile de fond aux gratte-ciel qui comptent parmi les plus hauts du monde et se caractérisent par une architecture audacieuse. Les hôtes découvriront l’héritage et les traditions historiques dans les souks animés de la ville et pourront profiter d’une virée shopping dans des centres commerciaux à la pointe de la modernité ou encore profiter de restaurants succulents parmi les plus réputés au monde.



► Pour obtenir plus d'informations et réserver ce voyage unique, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr

