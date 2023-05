Appli mobile TourMaG



MSC World Europa est arrivé à Marseille pour sa saison estivale !

Le navire MSC Croisières le plus innovant à date, MSC World Europa, est arrivé en Europe pour sa première saison estivale en Méditerranée. Livré en octobre 2022 par le constructeur naval français, Chantiers de l’Atlantique, MSC World Europa est le plus grand navire de la flotte de la compagnie, ainsi que le premier à fonctionner au gaz naturel liquéfié (GNL).

Lundi 1 Mai 2023

Le 15 avril, MSC World Europa a fait pour la première fois de son histoire escale à Marseille à l’occasion de sa venue en France. Près de 1 200 passagers ont embarqué sur le dernier fleuron de la compagnie à la découverte d’un itinéraire plein de promesses :



● Gênes : la capitale de la Ligurie est située à proximité immédiate de sites reconnus comme le magnifique village coloré de Portofino.



● Naples : la cité parthénopéenne permet de se rendre sur le site archéologique de Pompéi et de découvrir l’un des volcans les plus connus d’Europe, le Vésuve. Visiter Naples c’est aussi s’offrir l’occasion unique de déguster la fameuse pizza napolitaine.



● La Valette : la capitale de Malte offre le charme des villes méditerranéennes. Malte, c’est également de superbes paysages et de magnifiques spots pour s’essayer à la plongée.



● Barcelone : la capitale de la Catalogne permet une découverte culturelle unique avec une architecture typique d’Antoni Gaudí et une offre culinaire parmi les plus réputées de la Méditerranée.



MSC World Europa est le premier navire de la classe World – une toute nouvelle classe révolutionnaire qui offre une expérience nouvelle génération. Équipé de technologies marines évolutives et de technologies hôtelières embarquées, MSC World Europa donne un nouveau sens à la croisière avec une variété de concepts innovants et d’espaces à bord d’une créativité unique en mer. Son design inédit, avec une poupe en forme de Y, ouvre sur une promenade semi-ouverte de 104 mètres de long : la World Promenade dévoile une vue à couper le souffle sur la mer.



Parmi les innovations phares à découvrir à bord : Le Luna Park Arena est une salle polyvalente de 300 places dans laquelle sont projetés des films ou sont organisés des spectacles, des jeux pour enfants ou encore des soirées à thème. Pendant la journée, différentes activités adaptées à tous les âges sont proposées dans cette salle, comme le nouveau concept VR Drone Academy ou encore Digital Dance Academy. Des jeux interactifs y sont également organisés et les enfants se réjouiront de participer à Doremi’s Wake Up Rave. Tout au long de la croisière, les passagers peuvent relever de nombreux défis pour tenter de battre des records du monde Guinness en journée, avant d’assister à des spectacles éblouissants le soir.



Le navire offre aussi toutes sortes d’attractions, de manèges et d’activités surprenantes pour enrichir l’expérience. Premier en son genre, The Venom Drop@The Spiral est le plus long toboggan sec en mer d’une hauteur de 11 ponts. Ses courbes élégantes séduiront tous les aventuriers et incarnent un chef-d’œuvre architectural impressionnant. De plus, ce navire offre le plus grand parc aquatique de la flotte MSC Croisières, équipé d’une technologie en réalité virtuelle. Tout au long de la croisière, les passagers pourront participer à des activités pendant les journées en mer, du roller disco au bingo rock’n’roll en passant par les autos tamponneuses.



Enfin, que serait une croisière sans la possibilité de découvrir les saveurs culinaires du monde ? MSC World Europa invite à un voyage gastronomique exceptionnel avec un choix de 33 restaurants, bars et lounges qui proposent chacun une ambiance singulière. Des menus inspirés des cuisines du monde entier, réinterprétés avec délicatesse et une pointe de fantaisie, et combinés à une grande variété d’ingrédients de saison préparés avec passion, mettront tous les sens en éveil.



Le navire dispose de 13 restaurants, dont 6 restaurants de spécialités comprenant 2 nouveaux concepts en exclusivité pour MSC Croisières :



● La Pescaderia, un restaurant signature méditerranéen servant des poissons frais. Ce restaurant à la fois élégant et familial, offre un beau moment de convivialité autour des produits de la mer.



Les restaurants déjà incontournables de la compagnie sont également au rendez-vous, comme Butcher’s Cut, un steakhouse à l’américaine, Hola! Tapas & Cantina, inspiré des concepts street-food d’Amérique latine ou encore Kaito Teppanyaki Sushi Bar.



Parmi les 20 bars & lounges à bord, 7 nouveaux concepts ont été créés comme la première microbrasserie de bière en mer (à partir d’eau de mer dessalinisée), un bar à gin et un bar à cocktails branché dédié à l’art de la mixologie.



