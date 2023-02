Marseille point de départ de l’aventure d’une vie : la croisière Tour du Monde MSC

Naviguant ensemble au début, les deux navires se sont séparés à la sortie de la Méditerranée pour emprunter ensuite des itinéraires différents autour du globe. Les passagers ont la chance de découvrir le monde sans avoir à refaire leurs valises pendant 119 jours à bord de MSC Magnifica et 117 jours à bord de MSC Poesia .



Ces hôtes privilégiés visitent et visiteront dans les prochaines semaines certaines des destinations les plus spectaculaires du monde : Hawaii, Ushuaia, Tahiti, les Caraïbes, la Nouvelle-Zélande etc.

La découverte sera également dans leur assiette. En plus des options de restauration internationale présentes à bord, les passagers pourront goûter aux menus élaborés par plusieurs chefs primés :



• le chef et restaurateur brésilien réputé Allan Vila Espejo

• le chef péruvien de renom James Berckemeyer

• le chef nippo-américain connu dans le monde entier, Roy Yamaguchi

• le chef suédois étoilé Michelin, personnalité TV et auteur Niklas Ekstedt



Plus qu’un voyage, la croisière Tour du Monde est une véritable aventure humaine à la découverte d’autres cultures.