Mondial Tourisme ouvre la République Dominicaine et les Canaries

Mondial Tourisme a édité sa nouvelle brochure Hiver 2021/22 (92 pages), sera envoyée aux agences à partir du 7 septembre 2021.Le nouveau catalogue lance deux nouvelles destinations : la République Dominicaine et les Canaries.Un nouveau Mondi Club ouvrira ainsi ses portes à Punta cana dans le Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort. Un programme de vols dès le 14 novembre est prévu au départ de Paris, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Nantes, Marseille Montpellier et Strasbourg.Autre nouveauté : les Canaries avec un nouveau Mondi Club**** à Tenerife (Au départ de Paris, Bâle/Mulhouse, Bordeaux, Genève, Lyon, Nantes et Marseille. Ouverture le 2 novembre 2021).Mondial tourisme s'implante à Tenerife avec le Mondi Club Best Jacaranda. La production sur Tenerife comporte également des séjours hôteliers notamment dans des adresses des chaînes Bahia Principe et Vincci.Ces annonces s’inscrivent dans la volonté du TO de se diversifier sur de nouvelles destinations.