N26 : une banque parfaite pour voyager

Le principal avantage d’uneN26 est de réduire ses frais à l’étranger. Ainsi, pas besoin de s’inquiéter du taux de change du dollar ou d’autres devises si vous partez en vacances à l’étranger. Vous pouvez vous rendre à un ATM et retirer vos fonds directement dans la devise souhaitée.Avec lade N26, vous obtiendrez uneMastercard que vous pourrez utiliser sans devoir prévenir votre banque que vous partez et sans payer de frais lié au caractère international de la transaction.Avec les forfaits premium, vous bénéficiez d’une. Cette assurance est offerte en partenariat avec Allianz et vous permet d’être couvert lors de vos voyages. Cettecommence avant même de partir, car si vous avez réservé un vol et que le vol est annulé ou à plus de deux heures de retard, vous pouvez demander une indemnisation. L’assurance peut également couvrir le retard ou la perte de vos bagages.Ainsi, si les bagages ont un retard de plus de 4 heures, vous pouvez toucher jusqu’à 500 € et ce montant va jusqu’à 2 000 € en cas de perte de votre bagage. Dans certains pays, l’assurance voyage est obligatoire pour obtenir un visa et dans d’autres, il est conseillé de souscrire une assurance , car les frais médicaux sont élevés. Ne l’oubliez pas, la Sécurité sociale est un cas particulier de la France, pas une norme mondiale.Votre smartphone aussi peut être assuré jusqu’à 2 000 €, même si vous ne l’avez pas acheté avec N26. Enfin, une fois sur place, vous aurez la possibilité de faire jouer l’assurance en cas d’urgence médicale jusqu’à 1 000 000 €. L’assurance couvre alors le titulaire du compte, son/sa partenaire et aussi ses enfants. Vous pourrez donc partir en vacances l’esprit tranquille en sachant que vous êtes couvert quoi qu’il arrive avec la