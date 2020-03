NAP Tourisme : "Nous avons toujours espoir de présenter un plan de redressement"

Enfin, depuis la semaine dernière, l'arrêt progressif des lignes régulières autour de Cassis et la Ciotat est venu mettre un terme à la majeure partie de l'activité. " Sans parler des congrès et des croisiéristes... ", ajoute Alain Bouzemane.



Désormais NAP Tourisme n'assure plus que quelques missions spécifiques, notamment pour le transport de personnes des entreprises et des secteurs vitaux (préfectures, hôpitaux, administrations, centres médicalisés, supermarchés, maisons de retraite, etc.) et du transport sanitaire pour rapatrier des touristes comme cela a été le cas les 24 et 25 mars derniers, pour des passagers allemands du MSC Splendida, débarqués sur le port de Marseille.



Quinze autocars ont été mobilisés pour cette opération, dont huit ont pris la direction de Strasbourg, un de Lyon, quatre ont conduit les passagers à l'aéroport de Marseille Provence et deux à l'aéroport de Nice.



" Nous avons fait appel au volontariat et une vingtaine de conducteurs ont répondu présent ", précise Alain Bouzemane.



De nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place, et cela dès le 10 mars dernier. Ainsi, la montée des passagers dans le car se fait uniquement par les portes arrières et les deux premiers rangs de sièges sont condamnés.



Il est mis à la disposition des clients du gel hydro-alcoolique à la montée dans le car et les conducteurs sont tous équipés de gants, de masques et de gel hydro-alcoolique. Tous les cars sont nettoyés après chaque trajet, particulièrement les rampes, les barres et les accoudoirs avec l’utilisation de bombes désinfectantes.



" Pour respecter les distances de sécurité sanitaire, nous prenons très peu de passagers, les véhicules ne sont pas remplis intégralement , ajoute Alain Bouzemane. Nous pouvons répondre à des demandes dans toutes les Bouches-du- Rhône et le Var, avec la possibilité pour tout client intéressé de lancer une navette dans l’heure ".