Excursions à la journée, city breaks : NAP revoit la feuille de route de sa production tourisme

La crise Covid aura également apporté une véritable réflexion sur la place de l'autocar dans la société « d'après le coronavirus ».



Impacts environnementaux, nouvelles normes sanitaires, équipements modernes, solution de mobilité pour tous... NAP entend bien dépoussiérer l'image vieillotte que tout un chacun se fait des voyages en autocar.



Si le protocole sanitaire et la modernisation de la flotte ont déjà été mis en place, reste au groupe à réussir à attirer des clientèles plus jeunes.



Aussi, dès le mois de juillet, NAP proposera une nouvelle programmation qui évoluera en fonction de la situation sanitaire et qui s'articule autour de formules sur place en toute liberté. Quatre déclinaisons seront commercialisées :



- Les Express : des navettes aller/retour en mode week-end ou séjours, avec transports et hôtel en pension complète inclus. Disponibles dans un premier temps en France, ces offres pourront être déclinées en Italie (Remini), En Espagne (Costa Brava, Barcelone) et en Andorre. Elles s'adressent notamment aux étudiants, pour leurs week-ends d'intégration par exemple.



- Les city breaks (à partir d'octobre), d'abord en France (Lyon, Bordeaux, Toulouse, Paris), et envisageables en Espagne (Barcelone, Bilbao, Madrid) et en Italie (Rome, Florence, Milan, Turin). Ils comprennent l'hébergement en centre-ville et pourraient intéresser les comités d'entreprise, entre autres.



- Le ski cet hiver, avec des navettes aller/retour à la journée, en formule week-end ou séjour dans les stations proches de la Provence (Pra Loup, les Orres, Risoul pour la France ; Grandvalira en Andorre ; La Thuile et Bardonecchia en Italie).



- Les parcs d'attractions avec des navettes A/R pendant les vacances scolaires pour les étudiants et les familles, réservables à la journée ou en séjour. Les entrées au parc sont incluses.