Nouveauté exclusive CroisiEurope : une croisière bien-être au fil du Rhône !

Du 28 juin au 4 juillet, CroisiEurope propose une parenthèse ensoleillée de déconnexion absolue sur une date unique où bien-être, équilibre et sérénité seront les maîtres à bord !

Rédigé par Céline Burggraf le Lundi 8 Mai 2023

Sérénité, relaxation et lavandes en fleurs au fil du Rhône



Le leader de la croisière fluviale en Europe propose une date exclusive pour vivre une parenthèse de bien-être au fil du Rhône de Arles à Lyon. Véritable pause hors du temps, cet itinéraire empli de sérénité est une invitation à se ressourcer et déconnecter au fil de sublimes paysages au cœur de la Provence authentique. Tout au long de la croisière, la beauté des panoramas viendront sublimer le Rhône d’une ambiance relaxante et énergisante. Majestueux et dépaysant, ce voyage au cœur d’un cadre extraordinaire envoûtera les passagers de son charme et de ses parfums provençaux de thym et de lavande.

Un programme inédit pour prendre soin de soi Le programme a été entièrement conçu pour prendre soin des passagers. En plus de la possibilité de profiter de séances de massage à bord, de nombreuses conférences, tables rondes et ateliers viendront rythmer la croisière. La quiétude sera de mise et plusieurs activités sur le thème de la relaxation seront proposées :



● Méditation sur le pont soleil

Afin de commencer le voyage au fil de l’eau sous les meilleurs auspices, cette séance grâce à ses multiples vertus permettra une déconnexion totale afin d’habiter pleinement le moment présent.

● Réveil musculaire sur le pont soleil et boisson “bien-être”

Stimuler le corps et oxygéner l’esprit, tandis que le soleil déploie ses rayons. La dégustation d’une boisson bien-être clôturera cette parenthèse.

● Yin Yoga

Une pratique lente pour relâcher la pression, s’inspirant du yoga ancestral.

● Réveil énergétique

Par le biais d’étirements et de simples mouvements.



A bord, deux invitées et professionnelles du bien-être accompagneront les passagers tout au long du séjour afin d’apporter leur expertise.



● Julia Bonanni, thérapeute et praticienne en massage bien-être, diplômée dans différentes techniques corporelles.

● Cornélia Irgel, professeure diplômée de Yoga Sivananda depuis 2016, certifiée Conseillère en Naturopathie et Praticienne en Massages Bien-Être



L’occasion également d’échanger autour de tables rondes, de conférence et d’ateliers :



● Comment gérer les changements de saison

● Bienfaits des plantes et aromathérapie

● Initiation à l’automassage et au chant thérapeutique

● Adapter son alimentation à son rythme



Des visites adaptées à la thématique ! Au cœur de paysages tapissés de lavandes en fleurs, les excursions et visites proposées en option sont elles aussi axées sur le thème du bien-être ! Sont proposés entre autres une séance de yoga à l'Abbaye Saint-Michel de Frigolet, une découverte des bienfaits de l'huile d'olive après une balade dans les Alpilles, une promenade olfactive en Ardèche où la lavande est reine suivie d'une baignade énergisante ou encore un parcours sensoriel !



Le MS Van Gogh, un écrin de sérénité



► En savoir plus



Au fil du Rhône, les passagers vivront l’expérience de s’imprégner pleinement de la nature qui les entoure à bord du MS Van Gogh . Bateau à taille humaine de 52 cabines, il accueille ses passagers tel un écrin de sérénité intimiste et confortable, le temps d’un voyage au fil de l’eau. Les passagers apprécieront la formule « tout-inclus » comprenant des dîners raffinés et sains, des déjeuners équilibrés et savoureux servis sous forme de buffets, des cocktails inventifs et faibles en sucre, élaborés spécialement par les chefs !

CroisiEurope, élue compagnie de croisière préférées des Français Travel d’Or », qui a rassemblé pas moins de 500 professionnels du voyage autour de cette 14e édition qui s’est déroulée au Pavillon Gabriel à Paris.

Cette année, CroisiEurope a remporté le prix de référence nationale dans le domaine de la croisière, sortant lauréat de la catégorie « Meilleure Compagnie de Croisière » !



► En savoir plus

Offres Spéciale Agents de Voyages ! offres spéciales réservées aux Agents de Voyages.

Ce mois-ci, découvrez les plus belles escales de la vallée de la Seine proposées à un prix préférentiel pour tous les agents de voyages. Découvrez à travers cette offre, une destination pleine de charme en croisière de Paris à Honfleur à bord du MS Seine Princesse !

Le prix par personne est de 350€ au lieu de 979€ pour l’agent de voyage ainsi que pour son accompagnant sur la date du 17/06/2023 !



► En savoir plus



Si vous souhaitez ne manquer aucunes de ces offres ponctuelles, abonnez-vous à la newsletters B2B et vous recevrez en exclusivités les offres spéciales !

► Inscription

Challenge Agents de Voyages 2023 !



L’objectif reste le même que l’édition passée : cumuler un maximum de points pour embarquer pour la croisière fluviale, maritime ou lointaine de votre choix, pour vous et un accompagnant ! En point d’orgue, la compagnie met en avant un safari-croisière en Afrique australe, à noter que le cumul des points permet d’accéder à la croisière de votre choix !



Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez les modalités de participation à ce défi de l’année, afin de gagner vous aussi, la croisière de vos rêves !



►S’inscrire & en savoir plus sur le Challenge

