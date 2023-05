Appli mobile TourMaG



Oceania Cruises : présentation de Vista

Oceania Cruises, la première compagnie de croisières au monde axée sur la gastronomie et les destinations, a accueilli son nouveau navire, le Vista. Construit sur le chantier naval de Fincantieri à Gênes, en Italie, ce superbe navire de 1 200 passagers proposera plusieurs nouveautés dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de l'expérience passager. Conçu pour offrir l'expérience luxe caractéristique des petits navires de la marque, Vista disposera d'un large éventail d'espaces de convivialité, de loisirs et de bien-être répartis sur six des 11 ponts réservés aux passagers.

L'incarnation du luxe Vista fixe de nouveaux standards en matière de confort et de luxe résidentiel. Toutes les cabines et suites sont dotées de véranda et agrémentées de salles de bains superbement aménagées avec des douches à effet pluie XXL, de grands meubles vasques et de nombreux espaces de rangement. Les suites Penthouse, Oceania et Vista sont ultra-spacieuses et constituent de véritables résidences en mer, avec un grand espace de vie et de restauration pour recevoir ou simplement se détendre. Pour la première fois, Vista proposera une nouvelle catégorie de cabines avec véranda de niveau Concierge, dédiées aux voyageurs en solo.



Le décor intemporel des cabines s'inspire du meilleur de l'esthétique résidentiel pour offrir aux passagers des espaces confortables et conviviaux afin de se détendre et se ressourcer tout en explorant les plus fascinantes destinations du monde.



L'excellence culinaire Fidèle à l'engagement et à la réputation d'Oceania Cruises en matière d'excellence culinaire, réputée pour servir The Finest Cuisine at Sea®, Vista propose de nouveaux concepts culinaires uniques. Les passagers pourront profiter de 12 espaces de restauration, dont trois font leur apparition sur Vista : Aquamar Kitchen, qui propose une gamme de plats inspirés du bien-être avec une touche de gourmandise, The Bakery at Baristas, qui sert de délicieuses pâtisseries fraîchement sorties du four, et le nouveau restaurant emblématique, Ember.



Ember est un restaurant à la fois élégant et décontracté où les passagers peuvent profiter d'une expérience gastronomique américaine authentique et savoureuse. S'inspirant de grands chefs comme Jacques Pépin, le directeur culinaire exécutif d'Oceania Cruises, Ember mêle harmonieusement les saveurs fraîches et contemporaines de capitales culinaires renommées comme Napa et Sonoma à la chaleur et à la richesse de la scène gastronomique revisitée du cœur de l'Amérique.



Un programme de mixologie Toujours en quête d'offres nouvelles et diversifiées, Oceania Cruises lance à bord de Vista un programme de mixologie innovant avec notamment des negronis vieillis en fût, des cocktails avec des bulles de vapeur, un choix de whiskies parfaitement sélectionnés ainsi qu’une expérience champagne Moët & Chandon. À bord du navire, vous trouverez également une vaste sélection de vins sans sucre, ainsi qu'une carte très variée et créative de boissons non alcoolisées.



Des divertissements hauts en couleur Oceania Cruises réinvente intégralement son programme de divertissements sur Vista, en commençant par trois spectacles inédits. Des productions immersives avec des chansons célèbres signées par des artistes mondialement connus et des numéros de danse contemporaine dirigés par la chorégraphe Britt Stewart de "Dancing with the Stars" sont prévues pour divertir les passagers.



Après sa saison estivale en Méditerranée, Vista fera route vers le Canada et la Nouvelle-Angleterre avant de mettre le cap au sud pour une série d'itinéraires hivernaux à la découverte des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale.



LA FRENCH CONNECTION à bord de VISTA A Malte, cette semaine, certains de nos meilleurs partenaires en matière de tourisme étaient à bord pour assister à la formidable cérémonie de baptême de Vista.

Parmi eux, Oceania Cruises a eu l'honneur d'accueillir quelques-uns des acteurs français les plus influents. Nous leur avons posé quelques questions pour mieux comprendre le positionnement de la marque en France et avoir un bref aperçu du segment de la croisière de luxe :



MONACRUISES > Mme Laurence Augros 1. Nous constatons une augmentation des ventes de croisières de luxe en France. Quel pourrait être le potentiel d'Oceania sur votre marché ?



Les amateurs de luxe ont beaucoup de choix en matière de bateaux de croisière et Oceania Cruises est considérée comme une marque de luxe haut de gamme. Depuis 10 ans, Monacruises s'est investi pour faire connaitre Oceania Cruises en France, et la compagnie a continué de croitre au niveau du service, ainsi que des prestations à bord.

Nos clients sont fidèles depuis des années à Oceania pour ses itinéraires uniques et exclusifs (Grand Voyages, Tour du monde et Overnights), pour sa cuisine de grande qualité et son excellent rapport qualité/prix.

Maintenant, aucune autre chaine de TV étrangère (Style Euronews) ou film à part en anglais n'est disponible à bord ce qui est à déplorer, surtout pour des personnes qui font des croisières de plus de 3 semaines à bord.



2. En tant que partenaires majeurs d'Oceania, vous avez eu le privilège de découvrir le tout nouveau navire Vista. Quelle a été votre impression et quelles sont les expériences à bord qui plairont le plus aux passagers français ?



Mes premières impressions sont des couleurs contemporaines, un navire épuré ainsi que des nouveaux espaces à bord.

Il y a trois nouveaux restaurants qui séduiront la clientèle française avec leur cuisine raffinée.

Les cabines sont grandes et très claires, les salles de bains avec douche à l'italienne sont magnifiques.

Dans les cabines, plusieurs prises USB et un très bel écran plasma.

Lits de repos arrondis au bord de la piscine, une plate-forme peu profonde dans la piscine pour marcher, s'asseoir ou s'allonger dans l'eau. Le SPA beaucoup plus grand, et ses différents jacuzzi extérieures sont un havre de paix.

Le Vista est plus moderne, plus exclusif, plus contemporain, plus européen.



3. Si on vous demande de décrire Oceania en 3 mots, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit ?



Raffinement, Itinéraires, Gastronomie



UN OCEAN DE CROISIERES > Mme Sophie Baillot 1. Nous constatons une augmentation des ventes de croisières de luxe en France. Quel pourrait être le potentiel d'Oceania sur votre marché ?



Il est évident qu’il faut mettre en lumière la diversité des produits « croisières » sur le marché français, d’autant que les gammes luxe et ultra-luxe présentent un réel intérêt pour les clients exigeants qui veulent découvrir le monde autrement. OCEANIA se démarque par un produit tout inclus, luxueux, adapté et une excellente table ! De plus, la compagnie est présente sur des itinéraires séduisants et très complets. C’est une formidable expérience à essayer. Et vous retrouvez tous les produits chez nous.



2. En tant que partenaires majeurs d'Oceania, vous avez eu le privilège de découvrir le tout nouveau navire Vista. Quelle a été votre impression et quelles sont les expériences à bord qui plairont le plus aux passagers français ?



Je suis sous le charme, sincèrement ! Ce navire est un vrai bijou, raffiné et élégant. Les restaurants sont splendides, le personnel aux petits soins et à l’écoute de tous. Le premier mot qui me vient aussi est « quiétude » ! Tout est organisé à bord pour inviter à lâcher prise…C’est une réelle chance pour UOC d’avoir cette collaboration avec OCEANIA, d’autant que le positionnement de la compagnie est joliment résumé dans deux tags Line: « Simply more offer » & « It is more than a feeling » toute la vérité d’un produit de luxe est là: des prestations haut de gamme rassurantes évidentes ( de la qualité des serviettes ou du peignoir en cabine, en passant par le très vaste choix gastronomique etc.) qui ne sont pas masquées par une sophistication superflue! Aujourd’hui, les clients recherchent l’authenticité dans cette gamme luxueuse. Et Oceania répond à cette attente de la part des clients. UOC est ravi de mettre en lumière toute cette offre.



3. Si on vous demande de décrire Oceania en 3 mots, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit ?



Qualité, sérénité, simplicité



Oceania est une belle référence à avoir en tête !



VOYAGES D’EXCEPTION > Mr Lionel Rabiet 1. Nous constatons une augmentation des ventes de croisières de luxe en France. Quel pourrait être le potentiel d'Oceania sur votre marché ?



Le Vista d’Oceania offre les services d'un hôtel de luxe pour le prix d'un hôtel 4*. La décoration des cabines et les matériaux utilisés sont du meilleur goût. La gastronomie proposée est digne du guide Michelin. Je crois, sans me tromper, que ce bateau plaira à la clientèle française habituée aux compagnies de luxe mais avec un rapport qualité/prix exceptionnelle. "Affordable Luxury" comme disent les anglo-saxons. Compte tenu de tous ces éléments, nous sommes fiers chez Voyages d'exception de proposer plusieurs croisières avec Oceania en 2024 notamment vers l'Afrique du Sud, l'Ecosse et l'Islande.



2. En tant que partenaires majeurs d'Oceania, vous avez eu le privilège de découvrir le tout nouveau navire Vista. Quelle a été votre impression et quelles sont les expériences à bord qui plairont le plus aux passagers français ?



L'expérience culinaire est exceptionnelle, avec plusieurs restaurants qui mériteraient dignement d'être étoilés comme le Toscana ou le Polo Grill.



3. Si on vous demande de décrire Oceania en 3 mots, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit ?



Raffinement/Gastronomie/Style



Oceania Cruises a présenté son équipe de direction pour le Vista Les responsables de bord récemment nommés sont forts d'une vaste expérience acquise au cours d'une longue carrière dans le secteur, qu'ils mettent à profit pour encadrer les 800 membres d'équipage de ce navire pouvant accueillir 1 200 passagers.

Oceania Cruises a notamment le plaisir d'annoncer :



Dominique Nicolle, Directeur général : Originaire de Bretagne, Dominique Nicolle a commencé sa carrière en tant que chef cuisinier dans des restaurants prestigieux en Allemagne. En 1994, il entre dans l'industrie de la croisière et occupe plusieurs postes allant de Chef cuisinier à Directeur général.



Frédéric Camonin, Chef exécutif : Né en France, Frédéric Camonin a toujours baigné dans la cuisine, en commençant dans l'entreprise familiale de traiteur. Depuis qu'il a fréquenté l'école de cuisine de Verdun, il a accumulé une multitude d'expériences, notamment dans des restaurants et brasseries en France. Au cours des 20 dernières années, il a consacré sa vie à parcourir le monde en tant que chef en mer, approfondissant ainsi ses connaissances et sa passion pour la cuisine haut de gamme.



Chef Alexis Quaretti, Directeur des programmes et du développement culinaires : Originaire de Fontainebleau, en France, Alexis Quaretti a débuté sa carrière dans quelques-uns des meilleurs restaurants du monde, dont le Château de Marçay (1 étoile au Michelin), L'Arpège (3 étoiles au Michelin), où il a non seulement découvert mais aussi perfectionné sa connaissance et son amour de la cuisine végétale et La Pyramide (2 étoiles au Michelin).



Pour plus d'informations sur Oceania Cruises, veuillez contacter Alessandra Cabella dont les coordonnées figurent ci-dessous.



Contacter Oceania Cruises Alessandra Cabella

Senior Business Development Manager

Email : acabella@oceaniacruises.com

Téléphone : + 39 345 3641634



fr.oceaniacruises.com



Senior Business Development Manager+ 39 345 3641634

