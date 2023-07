Olivier Nairey succède à Zahir Abdelouhab à la tête de Navan

Nous évoluons dans un écosystème très hétérogène avec des clients aux besoins très spécifiques. Nous devons alors convaincre tous les leaders d’opinion et les utilisateurs que notre solution est la plus adaptée à leurs besoins.



Le marché du voyage d’affaires européen étant de plus en plus concurrentiel, nous devons nous entourer de professionnels avec des profils complémentaires afin d’augmenter nos opportunités de développement.



Avec son expérience et son expertise à la fois dans les problématiques du voyages d’affaires et du corporate, nul doute qu’Olivier nous permettra d’atteindre nos objectifs les plus ambitieux

Pour rappel, Zahir Abdelouhab dirigeait Navan France depuis janvier 2022, d’abord sous le rôle de VP Sales puis de GM France. Olivier Nairey compte plus de 15 ans d’expérience dans le voyage d’affaires. Il a fait ses armes dans le secteur du voyage d’affaires chezau sein de laquelle il aura passé près de 13 ans jusqu’à prendre les fonctions de Director, EMEA Sales & Account Management.Il rejointcomme VP Sales en 2019, un poste qu’il occupera près de 4 ans avant d’intégreret de revenir au secteur du voyage d’affaires chez Navan.» a déclaré Zahir Abdelouhab.