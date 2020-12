Oman : le Sultanat accordera prochainement une exemption de visa de 10 jours à 103 pays

Pour soutenir le mouvement touristique et faciliter les touristes souhaitant visiter le Sultanat, la Police Royale d'Oman annonce que les ressortissants de cent trois pays seront dispensés de visa d'entrée au Sultanat pour une période de dix jours, selon les contrôles et conditions spécifiés, y compris la présence d'une réservation d'hôtel préalable et confirmée, d'une assurance maladie et d'un billet de retour

" annonce la Royal Oman Police sur sa page Twitter officielle.Comme l'indique également le communiqué du jour, les visiteurs qui souhaiteront bénéficier de cette future exemption de visa pour un séjour de 10 jours devront doncmais il y a fort à parier que les voyageurs internationaux éligibles à l'obtention du visa électronique, dont les citoyens français font partie et qui peuvent commander leur e-Visa auprès d'Action-Visas , soient qualifiés.dans le but de renforcer le rôle du secteur du tourisme à la lumière du potentiel unique de ce pays du Moyen-Orient, qui cherche également à diversifier ses sources de revenus en raison de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 sur le tourisme national et international et des bas prix actuels du pétrole. Le Sultanat vise ainsi à augmenter la contribution du secteur touristique à plus de 6%, selon les objectifs de l'Oman Vision 2040.Tenez-vous informé des dernières actualités internationales sur les formalités voyages, directement en provenance des ministères et ambassades, sur les pages de TourMaG.com ou auprès d'Action-Visas.com