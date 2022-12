Appli mobile TourMaG



Partez à la découverte du Golfe, des Caraïbes et de la Méditerranée à bord des deux derniers fleurons MSC Croisières

Envoyer à un ami Partager cet article

Le mois de novembre 2022 marquera l’histoire de MSC Croisières. La compagnie a pris livraison de ses deux derniers fleurons, MSC World Europa et MSC Seascape. Une opportunité pour réinventer le futur de la croisière et proposer des expériences mémorables dès cet hiver dans le Golfe ou les Caraïbes.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 5 Décembre 2022

MSC World Europa est le premier navire de la classe World – une toute nouvelle classe révolutionnaire de navires qui offre une expérience nouvelle génération. Il a été livré à la compagnie le 24 octobre dernier par les Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire. Équipé de technologies marines évolutives et de technologies hôtelières embarquées, MSC World Europa donne un nouveau sens à la croisière avec une variété de concepts innovants et d’espaces à bord d’une créativité unique en mer. Son design révolutionnaire avec une poupe en forme de Y ouvre sur une promenade semi-ouverte de 104 mètres de long : la Europa Promenade offre une vue à couper le souffle sur la mer. De toutes nouvelles cabines balcon surplombent cette promenade, dont la pièce maîtresse est le Venom Drop @ The Spiral : le toboggan sec le plus long en mer avec sa hauteur de 11 ponts. MSC World Europa a été officiellement baptisé à Doha le 13 novembre dernier en présence de nombreux invités du monde entier.



MSC World Europa passera sa saison inaugurale au Moyen-Orient en proposant des croisières de 7 nuits avec escales à Dubaï, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island (Emirats arabes unis), Dammam (Arabie saoudite) et Doha (Qatar).

Sa saison débutera le 20 décembre avec une croisière spéciale de 4 nuits de Doha à Dubaï.



Quittant Dubaï le 25 mars, MSC World Europa mettra le cap sur la Méditerranée pour l'été 2023. Il proposera, dès le 15 avril 2023, des croisières de 7 nuits au départ de Marseille et fera escale dans les ports italiens de Gênes, Naples et Messine, ainsi qu'à La Valette à Malte et Barcelone en Espagne.



Le 16 novembre dernier, MSC Croisières a pris livraison de MSC Seascape par les chantiers italiens de Fincantieri. Après sa cérémonie de baptême qui se déroulera à New York le 7 décembre 2022, MSC Seascape naviguera vers Miami pour une saison inaugurale dans les Caraïbes.



Le navire, avec son design iconique et ses 13 000 m2 d'espaces extérieurs, est particulièrement bien adapté au climat chaud et ensoleillé de la région. MSC Seascape est le deuxième navire de la classe Seaside EVO à entrer dans la flotte de MSC Croisières, et le quatrième de la très innovante classe Seaside, qui a redéfini les attentes des clients en matière de croisière dans les Caraïbes depuis le premier lancement du MSC Seaside à Miami en 2017.



MSC Seascape témoigne de l'engagement de la compagnie à offrir aux passagers une expérience améliorée à chaque nouveau navire. Avec des offres de divertissement revisitées, des technologies et un design de pointe, MSC Seascape promet un voyage unique. De nombreuses expériences high-tech seront programmées tout au long de la croisière, de jour comme de nuit, du manège ROBOTRON, premier en son genre, à un simulateur de rafting, en passant par un cinéma XD interactif et un simulateur de course automobile.







● Caraïbes orientales : escale à Ocean Cay MSC Marine Reserve et Nassau aux Bahamas, San Juan à Porto Rico et Puerto Plata en République dominicaine.



● Caraïbes occidentales : escale à Ocean Cay MSC Marine Reserve, à Cozumel au Mexique, à George Town dans les îles Caïmans et à Ocho Rios en Jamaïque.



Pour plus d’informations sur MSC World Europa et les croisières proposées cet hiver (Golfe) et pendant l’été 2023 (Méditerranée) rendez-vous sur



Pour plus d’informations sur MSC Seascape et les croisières proposées au départ de Miami, rendez-vous sur

MSC Seascape proposera dans les Caraïbes 2 itinéraires différents de 7 nuits au départ de Miami :: escale à Ocean Cay MSC Marine Reserve et Nassau aux Bahamas, San Juan à Porto Rico et Puerto Plata en République dominicaine.: escale à Ocean Cay MSC Marine Reserve, à Cozumel au Mexique, à George Town dans les îles Caïmans et à Ocho Rios en Jamaïque.Pour plus d’informations suret les croisières proposées cet hiver (Golfe) et pendant l’été 2023 (Méditerranée) rendez-vous sur www.msccroisieres.fr Pour plus d’informations suret les croisières proposées au départ de Miami, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site web pour découvrir toutes nos actualités, nos destinations et nos navires. www.msccroisieres.fr

www.mscbook.fr





Lu 565 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Été 2024 : l’Arctique secret avec PONANT Approfondissez votre expérience avec les programmes d’excursions gratuits d'Oceania Cruises