Partez en croisière au sein du MSC Yacht Club Un écrin luxueux au cœur du navire

MSC Croisières redéfinit la croisière haut de gamme avec le MSC Yacht Club, afin d’offrir une expérience de voyage unique à ses passagers les plus exigeants. Situé à l’avant du navire, cet espace dévoile de nombreux privilèges pour une croisière inoubliable.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 4 Septembre 2023

“Un navire dans le navire”, c’est ainsi que se présente le MSC Yacht Club. Cet espace exclusif n’est accessible qu’aux clients du MSC Yacht Club qui, eux, ont accès à l’ensemble des espaces du navire. Dès l’embarquement, les passagers disposent d’un service dédié pour le check-in : pas d'attente, un service personnalisé et un majordome pour les accompagner à bord. Une belle aventure qui débute lors de la découverte de la cabine, ou plutôt de la suite ! Créées par le cabinet d’architectes De Jorio Design International, les suites du MSC Yacht Club offrent un confort incomparable, un luxe aux multiples avantages. Les hôtes s'endorment confortablement dans des draps en coton égyptien et savourent le plaisir inégalé d'un matelas à mémoire de forme et d'un vaste choix d'oreillers. Le MSC Yacht Club propose plusieurs catégories de suites dont les suites intérieures, les suites exécutives & familiales, les suites de luxe et les nouvelles suites royales avec bain à remous privé sur le balcon.



majordome dédié à toute heure, ainsi qu'une conciergerie joignable 24h/24. Ils peuvent également profiter de séances de shopping privées dans les boutiques à bord en dehors des heures d’ouverture habituelles, ou découvrir des pièces de joaillerie exclusives directement dans leur suite.



Pour rester dans cette bulle de privilèges, les clients ont accès à des espaces exclusifs tels qu'un restaurant proposant des plats raffinés, un salon panoramique à la vue mer extraordinaire, ainsi qu'une piscine et un solarium sur le pont extérieur, le tout avec un service de boissons tout-inclus. Naturellement, il est également possible de profiter des multiples opportunités de loisirs, de relaxation et de divertissement proposées dans tout le reste du navire. Côté bien-être, les hôtes du MSC Yacht Club peuvent accéder de façon illimitée à l’espace thermal MSC Aurea Spa ainsi qu’à une cabine dédiée, disponible sur demande, pour des massages et des soins.



Enfin, pour découvrir les villes lors des escales, il est possible de disposer d’un transfert privé ou d’excursions réservées au MSC Yacht Club sur certaines destinations, offrant ainsi une expérience unique. Des espaces privatifs à terre sont à disposition, notamment sur l’île de Sir Bani Yas aux Émirats, où des hamacs et parasols, des cabanas, un espace de restauration et un bar n’attendent qu’eux. Il en est de même à Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’île privée de MSC Croisières aux Bahamas, avec sa plage réservée au MSC Yacht Club.



Le MSC Yacht Club est présent sur les 15 derniers navires de la flotte (qui en compte 22), dont les derniers fleurons MSC World Europa et MSC Euribia.



Raffinement, exclusivité et service sont les maîtres mots au MSC Yacht Club. Chaque voyage se distingue par la qualité du service et un sens du détail qui fait toute la différence. Cette combinaison fait du MSC Yacht Club l’espace privé le plus exclusif en mer.



Tarif : à partir de 1 509 € par personne pour 7 nuits en all inclusive (taxes portuaires et frais de service hôteliers inclus) ;



► Pour plus d’informations sur le MSC Yacht Club : www.msccroisieres.fr

