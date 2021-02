Salaün Holidays lance une émission live présentée par Jean-Pierre Pernaut

Habituellement, Salaün Holidays organise à cette période de l’année une grande tournée de ciné-conférences qui accueille près de 20 000 spectateurs sur 165 villes de l’hexagone.



Cette année, le voyagiste breton convie les passionnés de voyages à un tout autre rendez-vous : « Scandinavie, Russie, Vietnam, Italie, Grèce, Portugal, Cuba, Dubaï... Nous irons à la découverte de nombreux pays à travers des duplex et de nombreux échanges , poursuit Michel Salaün. Et pour nous guider à la rencontre des plus belles régions du Monde et de leurs spécificités, qui de mieux que le journaliste Jean Pierre Pernaut, un grand passionné de voyages ? ».



Le rendez-vous est donc pris le mercredi 24 février à 14h.



Pour visionner l’émission en direct, il suffira de cliquer sur le lien qui sera transmis dès lundi 22 février à l’ensemble des clients mais aussi à tous ceux qui le souhaitent, par le biais du site Internet du voyagistes et de ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn).



L'émission sera également diffusée en replay.