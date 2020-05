Sondage EdV : état des lieux à fin avril… c’est pas la joie !

Prévisions d’activité mars et avril



En mars, 55% des entreprises ont constaté une baisse supérieure à 50% En avril, pour 83% des entreprises l’activité est égale zéro. On constate une activité en recul de plus de 80% pour la quasi-totalité des répondants.



Prévisions d’activité pour juillet, août et septembre



Elle sera “nulle” pour 40% des entreprises et en baisse de plus de 70 % par rapport à l’été 2019 pour la moitié des entreprises.



Les prévisions d’activité du dernier trimestre 2020



Pour 58% des répondants, la baisse sera supérieure à 70% et pour 81% d'entre eux supérieure à 50%.



76% des chefs d’entreprises sont inquiets pour l’avenir de leur entreprise. Parmi eux, un chef d’entreprises sur deux se dit très inquiet.



La totalité des entreprises concernées soutiennent EdV dans les actions entreprises contre IATA et se disent satisfaits de l'accompagnement d'EdV à 90% dont "70% très satisfaits".