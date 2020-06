TUI France ouvre une quarantaine de clubs cet été

Compte tenu des contraintes sanitaires, les équipes d’animations ont adapté leur programme.



"Nous avons réinventé le dispositif du club de vacances en privilégiant les activités en plein air et en petits groupes avec une animation adaptée à la distanciation tout en conservant notre l’ADN du club de vacances " nous précise un porte-parole du groupe.



Les activités en extérieur seront privilégiées : mini Club, rendez-vous apéritifs, jeux avec nos équipes d’animation, soirées…



Quant au buffet et restaurant, l'accueil est simplifié et les horaires d’ouverture élargis avec quelques services différents (espacement des tables, développement du show cooking, service à l’assiette ou service à table collectif pour une même famille). Les clubs avec de grandes terrasses assises sont privilégiés avec toujours cette volonté de privilégier le plein air, précise TUI France.



Dans la productions, on retrouve également des séjours moyen-courrier et des circuits Nouvelles Frontières et circuits TUI sur 20 destinations moyen-courrier, ainsi que des séjours Passion des îles et des voyages sur mesure précise le communiqué de presse.



Ces dernières offres sont ouvertes à la réservation pour un départ jusqu’à fin octobre 2020.



Concernant Passon des Iles, le voyagiste souligne que "les évolutions de gammes de produits ne seront pas effectives avant la saison Hiver 20-21, et TUI mettra tout en œuvre pour garantir toutes les réservations déjà faites et prévues sur l’Hiver 20-21 et Eté 2021. Il n’y a pas d’impact sur les réservations pour la saison été 2020 déjà passées ou à venir, dans le cadre de la politique de départ lié à la crise du Covid-19."