TUI obtient une nouvelle enveloppe de 1,8 milliard d'euros une nouvelle aide de la KfW, des banques et de Unifirm Ltd.

TUI Group vient pour la 3e fois d'obtenir une enveloppe pour l'aider à surmonter la crise liée à l'épidémie de covid-19. Un accord conclu avec le Fonds de soutien économique (FSE), la KfW, les banques et le principal actionnaire Unifirm Ltd. (famille Mordashov) prévoit l'injection de 1,8 milliards d'euros après les 3 milliards déjà obtenus.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 3 Décembre 2020

TUI a conclu un accord avec le Fonds de soutien économique (FSE), la KfW, les banques et le principal actionnaire Unifirm Ltd. (famille Mordashov) sur une enveloppe financière supplémentaire de 1,8 milliard d'euros.



" TUI prend des précautions supplémentaires compte tenu du nombre croissant d'infections depuis l'automne, des restrictions strictes de voyage dans de nombreux pays et des délais de réservation plus courts des clients qui en résultent. L'enveloppe financière vise à garantir que l'entreprise pourra combler le vide si la pandémie persiste en 2021 " explique un communiqué de groupe.



Fritz Joussen, PDG de TUI AG a déclaré "Avant la pandémie de covid-19, TUI était une entreprise très saine. Le marché est intact, la demande est là. Mais nous n'avons pas été en mesure de générer des revenus significatifs depuis mars. (...)



Les gens veulent voyager, le tourisme reste une industrie de croissance et un secteur important pour la stabilisation de la zone euro méridionale. Le paquet financier offre la sécurité nécessaire pour envisager l'avenir de manière cohérente et préparer le groupe sur le plan stratégique et structurel pour la période suivant la pandémie.

Grâce à ces mesures, le groupe garantit des liquidités en vue d'une pandémie continue en 2021, tout en améliorant la structure de nos bilans à long terme. L'ensemble des différents financements provenant des différents partenaires montre la grande confiance de toutes les parties impliquées dans l'avenir du tourisme et du groupe TUI".



Pour rappel, TUI Groupe a bénéficié déjà d'une aide de 3 milliards d'euros.



Après l'obtention d'un premier plan de stabilisation du gouvernement fédéral allemand d'1,8 milliard d'euros en mars dernier, le Groupe TUI avait rempli les conditions pour être éligible à un 2e " paquet de stabilisation de 1,2 milliard d'euros " par le gouvernement fédéral allemand.

