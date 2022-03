Tootbus et Eurostar s'associent et lancent l'offre commune "Citybreak"

Tootbus et Eurostar opèrent tous deux à Bruxelles, Londres et Paris.



Au-delà de la concordance géographique, c’est la vision commune des deux acteurs qui a rendu ce partenariat possible : faire des opérateurs de transport et de tourisme les nouvelles portes d’entrée sur la ville.



Ainsi, les clients Eurostar ont désormais la possibilité de profiter en ligne sur un site dédié d’une réduction de 20% sur les circuits touristiques Tootbus.



Les voyageurs pourront en profiter dès ce 16 mars 2022, à l’approche des vacances de printemps.



Avec l'offre « City Break », « notre objectif est de proposer une offre qui ait du sens pour les voyageurs loisirs, une offre qui corresponde à leurs usages et leur permette de visiter la ville en toute simplicité », explique Arnaud Masson, directeur exécutif sightseeing de RATP Dev.