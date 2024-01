Toutes les facettes de la Norvège avec CFC Croisières CFC Croisières propose des départs du Havre pour vivre la Norvège à chaque saison !

Qui n'a jamais rêvé d'observer les aurores boréales depuis le pont d'un navire, de profiter d'une randonnée dans la neige entre les glaciers et les montagnes revêtues de leur manteau blanc hivernal ou bien de naviguer au cœur des fjords et jusqu'au Cap Nord afin de profiter du soleil de minuit en plein été, tout en découvrant la richesse de la culture Viking ?



Tout cela est possible en Norvège, où CFC Croisières vous accompagne pour des voyages tout au long de l'année, au départ de France, depuis Le Havre.



CFC Croisières a créé 4 itinéraires en 6 dates pour la Norvège, au départ du Havre.



Des aurores boréales hivernales au soleil de minuit estival, la compagnie française invite ses passagers à la découverte des différentes facettes de la Norvège, depuis ses fjords le plus spectaculaires, jusqu’à ses villes aux charmes indéniables empreintes de leur passé lié à l’histoire des Vikings.



Ces croisières, proposées d’une durée de 9 à 15 nuits, démarrent au tarif avantageux de 1 263 € par personne en cabine extérieure.

À la recherche des Aurores Boréales Renaissance embarque ses passagers au Havre pour deux croisières exceptionnelles à la recherche des aurores boréales, du 29 février au 15 mars (itinéraire sur la carte ci-contre) et du 15 au 30 mars 2024. Au programme, la visite d’Ålesund, renommée pour son architecture de style art nouveau, et Trondheim, sur le départ du 15 mars, avec ses maisons aux façades colorées, avant de faire route vers le Nord, à Tromsø, où les paysages enneigés et les aurores boréales, provoquées par l’interaction entre la haute atmosphère et les particules chargées du vent solaire, émerveilleront les croisiéristes. À Alta, ils découvriront les gravures rupestres d’Hjemmeluft, un site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Terres de Vikings Renaissance met le cap sur les terres de Vikings du 9 au 18 avril 2024. La première escale de cette croisière aura lieu en Suède, dans la charmante ville de Lysekil, connue pour sa réserve naturelle de Stångehuvud, à la côte de granit rose, un lieu propice aux randonnées et à l'évasion. Le navire mettra ensuite le cap sur la capitale norvégienne, Oslo, réputée pour ses espaces verts et ses nombreux musées qui retracent l'histoire maritime du pays au temps des Vikings. Les traditionnelles maisons de bois de Kristiansand et les ruelles pittoresques de Stavanger sauront enchanter les passagers. Depuis Stavanger, la vue époustouflante qu'offre la falaise Preikestolen sur le Lysefjord est incontournable. Enfin, la charmante ville de Bruges, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, dévoilera tous ses secrets au fil de ses canaux.



Fjords de Norvège À bord de Renaissance, il est aussi possible de naviguer parmi les plus beaux fjords de Norvège en 10 nuits, du 12 au 22 mai 2024, au départ du Havre. À Stavanger, les croisiéristes exploreront le quartier historique qui se distingue par ses maisons en bois érigées aux 18 et 19èmes siècles. Renaissance mettra le cap sur le sublime Eidfjord, à proximité d’Ulvik. Ensuite, direction Ålesund, où les passagers visiteront le centre-ville reconnu pour son architecture Art nouveau, résultat de la reconstruction après un incendie en 1904. Ce périple passera enfin par Zeebrugge, en Belgique, d’où il sera possible de découvrir Gand, la « ville d’Artevelde » et Bruges, surnommée la "Venise du Nord" pour ses fameux canaux et d’arpenter la Grand-Place, entourée de bâtiments médiévaux et dominée par le beffroi.



Soleil de Minuit et Fjords de Norvège Qui n’a jamais rêvé de découvrir de vastes paysages côtiers et des fjords majestueux, sous le soleil de minuit ? Renaissance dévoile à ses passagers, en 14 nuits du 16 au 30 juin et du 28 juillet au 11 août 2024, la Norvège dans tous ses états, depuis les villes côtières pittoresques aux maisons colorées, telles qu’à Trondheim et Stavanger ; au Cap Nord et ses impressionnantes falaises. Le célèbre soleil de minuit est une expérience à vivre : celle où la nuit ne tombe jamais et la lumière du jour reste vive. Sans oublier bien sûr les fjords époustouflants d’Eidfjord, Nordfjordeid et Lysejford, où les croisiéristes s’émerveilleront de paysages verdoyants et de falaises abruptes. Terre des Vikings et des Trolls, les contes et légendes y sont nombreux et l’accueil chaleureux des Norvégiens saura inviter les voyageurs à revenir.



Offres et tarification La tarification démarre à 1 263 € par personne en base double, sur la croisière Terres de Vikings du 9 au 18 avril 2024, en cabine extérieure Standard. Ce tarif inclut l’offre du moment « -50% sur le deuxième passager », valide pour toute nouvelle réservation avant le 14 février 2024, hors cabines intérieures.

Pour contacter CFC Croisières : Informations et réservations :

www.cfc-croisieres.fr



04 84 89 02 90 (service et appel gratuits)

