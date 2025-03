Train : quelles obligations et responsabilités pour les opérateurs de voyages ?

TourMaG - Qu'en est-il en cas de retard ou d'annulation d'un segment ?



Me Emmanuelle Llop : L'agence étant tenue d'une obligation de résultat, dans le cadre de sa responsabilité de plein droit, elle devra informer son client voyageur et trouver la solution pour sauvegarder – ou non – le forfait : modification, annulation, remboursement sans frais.



Le plus souvent, les agences distribuent la billetterie SNCF dans le cadre d'un accord général négocié, qui doit traiter des conséquences des modifications et annulations. Il doit en être de même pour les autres partenaires ferroviaires, puisque le secteur est régulé.



Je rappelle que les prestataires doivent leur garantie aux agences si la non-conformité de leur service résulte de leur faute prouvée. Cela étant, à ce jour, les recours des agences contre le transporteur ferroviaire sont plutôt rares.