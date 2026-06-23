Travel Evasion ouvre 3 nouveaux clubs en Tunisie

Travel Evasion va ouvrir 3 nouveaux Mon French Club à partir de cet été en Tunisie :
- Mon French Club Hari Club Beach Resort 4 à Djerba
- Mon French Club Nahrawess Resort & Thalasso 4* à Hammamet
- Mon French Club El Mehdi Beach Resort 4* à Mahdia.
Avec ces 3 nouveaux clubs, Travel Evasion proposera au total 5 clubs en Tunisie.
"Ce sont des hôtels bien connus des agents de voyages, et la Tunisie connaît un regain d'intérêt" précise Bruno Abenin, directeur commercial de Travel Evasion.
Le tour-opérateur dispose de plusieurs clubs en Crète, en Egypte dont des croisières sur Nil ainsi qu'à Zanzibar.
- Mon French Club Hari Club Beach Resort 4 à Djerba
- Mon French Club Nahrawess Resort & Thalasso 4* à Hammamet
- Mon French Club El Mehdi Beach Resort 4* à Mahdia.
Avec ces 3 nouveaux clubs, Travel Evasion proposera au total 5 clubs en Tunisie.
"Ce sont des hôtels bien connus des agents de voyages, et la Tunisie connaît un regain d'intérêt" précise Bruno Abenin, directeur commercial de Travel Evasion.
Le tour-opérateur dispose de plusieurs clubs en Crète, en Egypte dont des croisières sur Nil ainsi qu'à Zanzibar.
Autres articles
-
Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
-
PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie
-
Égypte : "tous les voyages se déroulent normalement !"
-
Clubs de vacances : des concepts de plus en plus segmentés pour répondre aux enjeux B2B
-
Voyage dans le Grand Sud Tunisien : entre dunes, troglodytes et magie des chotts