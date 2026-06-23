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Travel Evasion ouvre 3 nouveaux clubs en Tunisie

cinq Mon French Club au total en Tunisie cet été


Travel Evasion étoffe son offre de clubs cet été avec l'ouverture de trois nouveaux Mon French Club en Tunisie.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 17:45

Travel Evasion ouvre 3 nouveaux clubs en Tunisie - Photo Depositphotos.com Auteur rsedlacek
Travel Evasion ouvre 3 nouveaux clubs en Tunisie - Photo Depositphotos.com Auteur rsedlacek
CroisiEurope
Travel Evasion va ouvrir 3 nouveaux Mon French Club à partir de cet été en Tunisie :

- Mon French Club Hari Club Beach Resort 4 à Djerba
- Mon French Club Nahrawess Resort & Thalasso 4* à Hammamet
- Mon French Club El Mehdi Beach Resort 4* à Mahdia.

Avec ces 3 nouveaux clubs, Travel Evasion proposera au total 5 clubs en Tunisie.

"Ce sont des hôtels bien connus des agents de voyages, et la Tunisie connaît un regain d'intérêt" précise Bruno Abenin, directeur commercial de Travel Evasion.

Le tour-opérateur dispose de plusieurs clubs en Crète, en Egypte dont des croisières sur Nil ainsi qu'à Zanzibar.


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Tags : mon french club, travel evasion, tunisie
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