Un petit guide contre les nuisibles en voyage

Ils font parfois l’actualité, mais nous savons que les insectes nuisibles existent depuis toujours et peuvent gâcher nos plus belles vacances. Moustiques, cafards, punaises de lit et autres frelons ont la capacité de s’inviter dans nos espaces à vivre. Malgré leur petite taille, il est évident que leur présence peut être très dérangeante.



Mardi 14 Novembre 2023

Caravanes, mobile-home, un nettoyage en profondeur



La présence d’insectes nuisibles est malheureusement difficile à éviter lorsque nous parcourons certaines régions du monde. Pourtant, il est tout à fait possible de minimiser ces désagréments en adoptant les bons réflexes.



Que vous soyez amateur de vacances en camping-car

Que vous soyez amateur de vacances en camping-car Goboony ou plutôt branché hôtel, cet article vous invite à adopter les bons réflexes contre les petits insectes nuisibles.

Contre la plupart des insectes nuisibles, qu'ils soient volants (moustiques) ou rampants (cafards), la première chose est d'observer des règles d'hygiène impeccables pour limiter les risques d'infestations.



Il existe des dizaines d’endroits ou des insectes peuvent faire leur nid dans l’obscurité. L’humidité est la meilleure amie des cafards. Les moustiques sont généralement au rendez-vous durant les mois d’été.



Laver son camping-car de fond en comble permettra de réduire considérablement les risques de présence de nuisibles. Cela vaut particulièrement pour les placards remplis de nourriture. Les aliments doivent impérativement être rangés dans des boîtes hermétiques et des sachets à l’abri des petits insectes qui se nourrissent de miettes.



En définitive, il est très important d’avoir une hygiène irréprochable pour son habitat, car la moindre trace d’humidité ou de saleté pourra avoir des conséquences. Les produits ménagers habituels peuvent suffire. Nous recommandons d’ailleurs l’emploi de produits naturels comme le vinaigre blanc pour la plupart des surfaces.



Hôtels et transports : les bons réflexes Les insectes se déplacent souvent en même temps que nous, et ce sont les voyages qui sont souvent la cause de nouvelles infestations dans un lieu comme une chambre d’hôtel par exemple.



L’exemple des punaises de lit, un nuisible qui est revenu sur le devant la scène depuis plusieurs années, est assez parlant. Les punaises de lit ont tendance à élire domicile dans le matelas d’une personne dont elles se repaissent du sang durant la nuit.

Malgré toutes les précautions des hôteliers et des gérants de camping, les punaises de lit ont un immense pouvoir de prolifération. Même s’il est peu probable qu’une punaise de lit s’accroche à vos vêtements, il est tout à fait possible pour elle de se loger dans des valises et des sacs où elle apprécie l’obscurité.



À cet effet, il est recommandé de ne pas mettre son sac de voyage sur un lit et de bien vérifier si un matelas d’hôtel présente des traces du passage de punaises de lit, caractérisé par des petits points noirs qui ressemblent à des tâches d’encre. Si le lit de votre chambre d’hôtel présente ses particularités, demandez simplement une autre chambre avant de passer une nuit très désagréable !



Des huiles essentielles pour se prémunir des insectes Nous avons tous déjà passé une nuit d’été à subir plusieurs piqûres de moustiques, avec en prime, le sifflement incessant de ces petites bêtes au-dessus de nos têtes. Selon la région du monde, la prolifération de moustiques sera plus ou moins importante. Certains d’entre eux sont porteurs de maladies graves. Dans ce cas, un vaccin contre la malaria sera fortement recommandé avant de partir en voyage.



Repousser les moustiques n’est pas une tâche aisée. Vous pouvez investir dans des grilles anti-moustiques afin que ces petits nuisibles ne s’invitent pas dans votre chambre. Même avec tous ces efforts, il arrive que certains d’entre eux restent actifs pendant la nuit.



Les huiles essentielles sont activement recommandées dans la lutte contre les insectes. Parmi les meilleures huiles, la citronnelle de Java est très réputée pour être un répulsif anti-moustique. Il existe beaucoup d’autres variétés comme l’huile de Basilic ou l'Eucalyptus citronné. Ces produits sont généralement très efficaces. En revanche, ils sont déconseillés pour les enfants et les femmes enceintes.



Ce qu’il faut retenir Les voyages sont généralement une expérience plaisante, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir désagréable des insectes nuisibles. Selon votre destination, il est utile de savoir quelles sont les petites bêtes que vous risquez de croiser sur votre route, et quels sont les traitements et les moyens les plus efficaces pour les éviter au maximum.



