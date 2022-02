Vacances d'hiver : seuls 19% des Français ont prévu de partir à l’étranger

Le sondage a été mené par l’Institut CSA et réalisé en ligne, du 18 au 20 janvier 2022, auprès d’un échantillon représentatif de 1 006 Français âgés de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas.Il ressort de cette étude que trois semaines avant le début des prochaines vacances d'hiver qui vont débuter le 5 février 2022,, hors de leur domicile, que ce soit dans un hébergement payant ou gratuit pour des loisirs., ce qui confirme la tendance d’une planification très tardive liée à l’incertitude face à la pandémie.Les Français ayant le plus l’intention de partir sont les franciliens (41%), les foyers avec enfant(s) (37%), les CSP+ (38%) et les 18-24 ans (40%).