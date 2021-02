Sondage : un passeport vaccinal pour voyager ? Les pros n’arrivent pas à se départager…

Australie, Maurice, Israël…) ont d’ores et déjà annoncé la couleur ou sont sur le point de sauter le pas : pas question de fouler leur territoire sans le précieux sésame.



Et il y a fort à parier que dans les semaines et les mois à venir, d’autres leur emboiteront le pas.



Faut-il analyser cette nouvelle contrainte comme une atteinte à la liberté individuelle ? En France, les Pouvoirs publics estiment le débat prématuré et y sont plutôt opposés.



A chacun de voir midi à sa porte mais il est clair que les irréductibles risquent de voir leur liberté de déplacement réduite au fur et à mesure de la rapidité et l’évolution des campagnes vaccinales.



Wait and see...