Vacances de février : où iront les Français ?

Qu’ils partent ou non en vacances pour février, VVF a demandé aux Français si la pandémie avait changé leur perception des vacances :• 3/4 des Français déclarent que la pandémie a changé leur perception des vacances : dont 56 % légèrement et 19 % totalement• Près de la moitié des Français ont diminué le jours de vacances pris en dehors de chez eux (46 %)• Plus d’un quart des Français part plus souvent, mais moins longtemps• La France, destination privilégiée, mais pas toujours par choix : 66 % des Français voyagent moins loin et de préférence en France, mais 20 % de ces derniers le font par obligation (fermeture des frontières, restrictions de déplacements)• 54 % des Français réservent leurs vacances de plus en plus tardivement• Un budget en baisse pour 41 % des Français : dont 12 % fortement et 29 % légèrement.• 80 % des Français ont pris conscience de l’importance des vacances pour leur bien-être• 77 % préfèrent désormais des vacances loin de la foule• 69 % ont envie de retrouver du lien social en partant plus souvent avec leur famille et/ou amis (69 %).