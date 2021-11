VVF vise 100 000 vacanciers pour la saison hiver

Stéphane Le Bihan, DG VVF : " Cet hiver, nous envisageons d'accueillir environ 100 000 vacanciers, ce qui représente 27% du CA annuel de VVF. Au regard de ce chiffre, il est facile de comprendre l'enjeu de cette saison pour VVF, mais aussi pour tous les acteurs de la montagne.



Après une année blanche liée au COVID, cette saison d'hiver est vitale pour tout l'écosystème. Aucun opérateur du tourisme en montagne ne pourra absorber une nouvelle fermeture.



Face aux difficultés que traverse actuellement le secteur, à la fois pour le recrutement et les vocations, il est crucial que les passionnés de montagne puissent être présents sur la saison. Tous les opérateurs se sont mobilisés pour proposer des mesures sanitaires pour faire en sorte la montagne soit ouverte à tous et que l'ensemble des activités puissent être pratiquées en toute sécurité.



Bien entendu, l'épée de Damoclès de la cinquième vague et d'éventuelles mesures de restrictions restent présentes dans l'esprit de chacun.



Mais VVF, comme la saison précédente, assurera une ouverture de ses sites pour favoriser l'accès aux cimes au plus grand nombre et ainsi participer au soutien à l'économie locale.



Pour mémoire : le poids de l'économie touristique dans le seul secteur alpin est de 40%. N'oublions pas le littoral, pour lequel l'appétence des Français se confirme, que ce soit pour la côte Atlantique et la Manche ou la Côte d'Azur. Pour répondre à cette demande en hausse, VVF a ouvert trois nouveaux sites."