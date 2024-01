Vers une logique de baisse de l'EUR/USD La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.



Rédigé par Nicolas Charbonnier le Lundi 22 Janvier 2024





Certains experts craignent que sa victoire entraîne des changements institutionnels négatifs, selon une analyse de Commerzbank.

Concernant le programme de Trump, il comporte des propositions ambitieuses, comme la création de " villes de la liberté " avec des déplacements en voiture volante, et des promesses optimistes comme mettre fin au conflit Russie-Ukraine en 24 heures.



Cependant, ses mesures protectionnistes, telles qu'un droit de douane de 10% sur tous les produits importés et l'élimination des importations chinoises de certains produits, pourraient intensifier les tensions commerciales.



Les droits de douane élevés peuvent avoir des conséquences négatives sur la croissance en réduisant les échanges, provoquant une inflation accrue et affectant la consommation. Cependant, ils pourraient aussi encourager des délocalisations stratégiques, comme le montre l'exemple des subventions aux relocalisations d'usines de semi-conducteurs aux États-Unis.



En ce qui concerne les devises, bien que le consensus suggère une baisse du dollar en cas de protectionnisme accru, d'autres facteurs tels que les décisions de la Fed sur les taux et la politique budgétaire américaine auront un impact significatif. Une possible victoire de Trump pourrait également augmenter la volatilité sur le marché des changes en raison de ses positions controversées, contribuant à un contexte déjà instable avec des préoccupations géopolitiques et une croissance mondiale en stagnation.

Le point technique : l'EUR/USD a reculé de 1,4% Sur le marché des changes, le dollar index a atteint un pic d'un mois après la victoire de Trump. Les incertitudes liées aux taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique alimentent une logique de baisse de l'EUR/USD, qui a reculé de 1,4% depuis le début de l'année. Nous anticipons une continuation de cette tendance.



En revanche, l'euro s'apprécie par rapport à d'autres devises. L'EUR/JPY a enregistré la plus forte hausse de la semaine écoulée (+2,8% depuis le début de l'année). Les cambistes réagissent à la compréhension que la Banque du Japon ne normalisera pas sa politique monétaire à court terme, entraînant une baisse du yen japonais.



L'euro gagne également du terrain par rapport au dollar canadien (CAD), bien que dans une moindre mesure. Cette progression s'explique principalement par la baisse du CAD, affecté par les prix bas des matières premières, en particulier du pétrole. Nous estimons que cette situation est durable.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0734 1,0650 1,1055 1,1099 EUR/GBP 0,8511 0,8454 0,8699 0,8721 EUR/CHF 0,9244 0,9123 0,9456 0,9501 EUR/CAD 1,4511 1,4411 1,4745 1,4810 EUR/JPY 158,44 156,44 161,88 162,67

Les annonces à suivre



Les arguments en faveur de cette décision sont nombreux, notamment la poursuite du processus de désinflation dans la zone euro et l'atteinte réalisable de l'objectif d'inflation à 2% à moyen terme, selon les projections récentes de la BCE.



Les indicateurs, tels que l'indice PCCI hors alimentation et énergie, suggèrent également une maîtrise des pressions inflationnistes. La BCE semble également indiquer que la phase de hausse des prix en 2023 a perdu de sa vigueur.



Cependant, la BCE, réputée pour son excès de prudence, pourrait préférer laisser la Fed amorcer le cycle de baisse des taux plutôt qu'elle-même, malgré une conjoncture économique favorable. Bien que la bataille contre l'inflation ne soit pas totalement achevée, les signaux indiquent que le pire est probablement derrière nous du point de vue économique.



Cette semaine marque le retour des banques centrales, avec une attention particulière sur la Banque Centrale Européenne (BCE). De nombreux analystes prévoient une baisse des taux par la BCE avant la Fed, renforçant ainsi le biais baissier de l'euro par rapport au dollar.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 24/01 16:00 Canada Réunion de la banque centrale Taux directeur principal maintenu à 5% Faible 25/01 14:15 Zone euro Réunion de la banque centrale Taux directeur principal maintenu à 4,50% et taux de dépôt à 4,00%. Élevé 25/01 14:30 États-Unis PIB au T4 2023 Précédent à 4,9% Élevé 26/01 14:30 États-Unis Indice PCE core (Décembre) Précédent à 3,2% sur un an et 0,1% sur un mois Faible

