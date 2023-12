Marché des changes : vers un affaiblissement de l'euro ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Mardi 12 Décembre 2023





En Suisse, où l'inflation a baissé plus rapidement que prévu, il n'y a pas de motif pour augmenter les taux directeurs. Au Royaume-Uni, le ralentissement économique et le risque de récession incitent la BoE à ne pas modifier les taux.



Aux États-Unis, bien que l'économie soit étonnamment résiliente, le processus de désinflation se poursuit, justifiant le maintien des taux actuels.



Quant à la BCE, bien qu'elle laisse la porte ouverte à une hausse des taux si nécessaire, il est généralement perçu comme une posture plutôt qu'une intention réelle.



La situation économique présente des inquiétudes, notamment en Europe, où le crédit a fortement reculé, impactant la croissance. Comparativement, les perspectives d'investissement aux États-Unis pour l'année prochaine semblent plus positives.



Les cambistes s'interrogent sur le prochain cycle d'assouplissement monétaire, anticipant une baisse significative des taux à partir du printemps 2024 en raison du ralentissement de l'inflation plutôt que du risque imminent de récession.



Il est probable que les banques centrales ne fournissent pas d'indications précises sur la baisse des taux à venir lors de leurs réunions actuelles. L'attente est que



De plus, les banques centrales semblent moins pressées de réduire massivement les taux cette fois-ci, en raison de la présence d'une inflation plus élevée qu'avant la pandémie.



Le point technique : euro, un optimisme excessif ? la perspective de baisses plus rapides des taux en zone euro par rapport aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner un affaiblissement de l'euro.



Cette tendance correspond à notre scénario récent, soulignant un optimisme excessif envers l'euro et un pessimisme excessif envers le dollar américain par rapport aux fondamentaux économiques.



Nous estimons que le niveau optimal pour l'EUR/USD est à 1,05, bien que nous doutions qu'il soit atteint d'ici la fin de l'année. Cependant, cela reste une cible réaliste pour le début de l'année prochaine, en particulier si la BCE prend des mesures avant la Fed.



De plus, si l'économie américaine continue de surperformer celle de la zone euro, cela pourrait renforcer les flux de capitaux vers les États-Unis. Ce facteur structurel tend à soutenir à long terme le dollar américain.



Par conséquent,



nous exprimons un scepticisme marqué à l'égard des prévisions de certains économistes et analystes qui anticipent une tendance baissière durable pour le dollar américain en raison de la baisse de la productivité aux États-Unis, du ralentissement économique et du processus de dédollarisation.

De notre point de vue, ces arguments ne sont pas valables, et certaines données récentes indiquent même une augmentation de la productivité américaine, ce qui constitue une surprise mais une réalité en évolution.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0655 1,0599 1,0845 1,0999 EUR/GBP 0,8488 0,8445 0,8690 0,8745 EUR/CHF 0,9335 0,9309 0,9644 0,9698 EUR/CAD 1,4513 1,4444 1,4745 1,4813 EUR/JPY 153,99 152,50 157,55 158,15

Les annonces à suivre le contexte politique va devenir une variable cruciale sur les marchés financiers dans les semaines à venir.



Les primaires pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2024 débutent le 15 janvier prochain avec la primaire de l'Iowa. Cela signifie que les discussions sur Donald Trump, ses controverses et sa position en faveur du protectionnisme économique vont rapidement prendre de l'ampleur.



Sans surprise, ce dernier aspect est au cœur de son programme économique. Il est probable que cela génère une augmentation de la volatilité sur les paires en USD en 2024, en particulier si l'éventualité d'une condamnation à une peine de prison se concrétise pour Donald Trump.



Nous explorerons de manière plus détaillée ce sujet captivant dans les semaines à venir. Outre l'attention soutenue sur les banques centrales cette semaine, il est essentiel de noter quedébutent le 15 janvier prochain avec la primaire de l'Iowa. Cela signifie que les discussions sur Donald Trump, ses controverses et sa position en faveur du protectionnisme économique vont rapidement prendre de l'ampleur.Sans surprise, ce dernier aspect est au cœur de son programme économique. Il est probable que cela génère une augmentation de la volatilité sur les paires en USD en 2024, en particulier si l'éventualité d'une condamnation à une peine de prison se concrétise pour Donald Trump.Nous explorerons de manière plus détaillée ce sujet captivant dans les semaines à venir.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 12/12 14:30 États-Unis Indice des prix à la consommation (Novembre) Précédent à 3,2% sur un an. Élevé 13/12 14:30 États-Unis Indice des prix à la production (Novembre) Précédent à -0,5% sur un mois. Faible 13/12 19:00 États-Unis Réunion de la banque centrale Aucun changement de la politique monétaire à court terme. Élevé 14/12 09:30 Suisse Réunion de la banque centrale Aucun changement de la politique monétaire à court terme. Élevé 14/12 13:00 Royaume-Uni Réunion de la banque centrale Aucun changement de la politique monétaire à court terme. Élevé 14/12 14:15 Zone euro Réunion de la banque centrale Aucun changement de la politique monétaire à court terme. Élevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : nicolas@mondialchange.com



