Marché des changes : prudence malgré la vigueur de l'euro

défaite de la raison " évoquée par Stefan Zweig, en référence à la montée de l'antisémitisme et à la division des sociétés occidentales dans les années 1930. Les tensions politiques et géopolitiques augmentent, et l'année prochaine sera marquée par de nombreuses élections à travers le monde, notamment aux États-Unis.



Malgré l'incertitude, il y a des raisons d'être optimiste. L'économie montre une certaine résilience, avec une croissance de 5,2% du PIB américain au troisième trimestre. Bien que le déficit public soit élevé à 7% du PIB, la performance économique est considérée comme excellente. Les consommateurs américains se maintiennent, et la demande de consommation semble moins sensible aux taux d'intérêt que prévu.



De plus, l'épargne liée à la Covid a servi de filet de sécurité, ce qui devrait soutenir la consommation pendant au moins deux trimestres.



L'immobilier résiste également, avec une hausse constante des prix immobiliers, bien que cela soit attribué en partie à une pénurie de logements. Les transactions progressent dans le segment des ventes de maisons neuves.



Une surprise positive pour l'économie américaine cette année est l'investissement, souvent sous-estimé. Les commandes de biens d'équipement hors défense et aéronautique sont 17,5% supérieures au niveau d'avant la Covid, indiquant une confiance dans les projets d'investissement des entreprises.



En dépit d'un contexte macroéconomique mondial difficile, l'économie américaine devrait éviter une récession, avec un consensus de marché anticipant un " atterrissage en douceur ". En Europe, bien que la croissance ne soit pas aussi forte qu'aux États-Unis, la situation est meilleure que prévu, avec une première vague de froid n'entraînant pas de hausse des cours du gaz naturel grâce à des niveaux record de stockage.



Le point technique : la vigueur de l'euro la vigueur actuelle de l'euro par rapport au dollar américain est inhabituelle.



Cette hausse de l'euro ne résulte pas d'une confiance accrue dans l'économie européenne, mais plutôt d'une baisse générale du dollar due aux attentes de baisses de taux de la



L'euro est considéré comme surévalué par rapport aux fondamentaux économiques.



Le marché anticipe une première baisse des taux par la Fed au deuxième trimestre 2024, ce qui n'est pas certain. Cette intervention pourrait se produire plus tard, peut-être même après celle de la Banque centrale européenne.



L'élargissement des écarts de rendement sur le marché obligataire européen, en particulier entre l'Allemagne et l'Italie, suggère la prudence.



En conclusion, nous estimons que l'euro pourrait subir une correction dans les jours et les semaines à venir, étant donné que la majeure partie de la récente hausse repose sur des bases fragiles. Sur le marché des changes, nous pensons queCette hausse de l'euro ne résulte pas d'une confiance accrue dans l'économie européenne, mais plutôt d'une baisse générale du dollar due aux attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Nous identifions au moins trois raisons de rester prudents quant au niveau actuel de l'euro :par rapport aux fondamentaux économiques.au deuxième trimestre 2024, ce qui n'est pas certain. Cette intervention pourrait se produire plus tard, peut-être même après celle de la Banque centrale européenne., en particulier entre l'Allemagne et l'Italie, suggère la prudence.En conclusion,étant donné que la majeure partie de la récente hausse repose sur des bases fragiles.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0790 1,0699 1,0990 1,1050 EUR/GBP 0,8511 0,8444 0,8715 0,8835 EUR/CHF 0,9437 0,9399 0,9644 0,9699 EUR/CAD 1,4512 1,4398 1,4799 1,4855 EUR/JPY 158,99 157,50 161,55 162,11

Les annonces à suivre Cette semaine, une nouvelle statistique américaine cruciale concerne l'emploi en novembre. Récemment, les créations d'emplois ont été plus élevées que prévu, principalement en raison d'une dynamique positive dans l'éducation, la santé, les loisirs et le secteur public. Il reste à voir si cette tendance positive se maintiendra.



Cependant, il est peu probable que cela entraîne un changement de politique monétaire du côté de la Réserve fédérale (Fed), car le taux terminal est déjà atteint.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 05/12 16:00 États-Unis Indice ISM non manufacturier (Novembre) Précédent à 51,8 (en expansion). Moyen 06/12 14:15 États-Unis Créations d’emplois non agricoles ADP (Novembre) Précédent à 113k. Attention, c’est un mauvais indicateur avancé du rapport NFP. Faible 06/12 16:00 Canada Réunion de la banque centrale Forte probabilité que la banque centrale ne bouge pas ses taux directeurs (actuellement à 5,00%). Moyen 08/12 14:30 États-Unis Rapport NFP sur l’emploi (Novembre) C’est le traditionnel rendez-vous du début de mois. Le consensus prévoit un taux de chômage stable à 4,00%. Élevé

