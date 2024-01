Euro - Dollar : quelle tendance pour 2024 ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.



Mardi 9 Janvier 2024





En ce qui concerne le marché des changes, la volatilité inhabituelle du franc suisse a été remarquée, mais elle ne semble pas liée à l'intervention de la Banque Nationale Suisse.



Pour 2024, plusieurs points doivent être surveillés, car ils pourraient entraîner des perturbations sur les marchés financiers :



L'Ukraine reste un point d'instabilité majeur depuis l'invasion russe en février 2022, avec une guerre en cours et une mobilisation de troupes.

La Serbie traverse une instabilité politique après les élections de décembre, avec des manifestations et des appels au boycott, créant un nouveau front avec Moscou.

L'élection présidentielle à Taïwan est importante, avec la Chine cherchant à influencer les votes et exercer une pression militaire.

Les tensions persistent entre Israël et la bande de Gaza, sans perspective de résolution diplomatique, alimentant l'instabilité internationale.

Les élections américaines du 5 novembre sont un enjeu international majeur, notamment en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine.

L'année 2024 s'annonce riche en crises et conflits, avec une compétition croissante entre les grandes puissances.

Le point technique : Euro - Dollar proche de la zone à 1,10



L'EUR/USD approche de la zone psychologique à 1,10.







En ce début d'année, la Le marché des changes montre peu d'activité, ce qui est typique à cette période de l'année. La paire EUR/CHF, après sa chute pendant Noël, s'est stabilisée autour de 0,93. L'euro a également gagné du terrain par rapport au yen japonais (+1,79% depuis le début de l'année) car la Banque du Japon semble maintenir sa politique monétaire actuelle, conduisant à une dépréciation continue du JPY.En ce début d'année, la livre sterling affiche une hausse de +0,44% par rapport à l'euro, en raison de la possibilité que la Banque Centrale Européenne réduise ses taux avant la Banque d'Angleterre. Cependant, il est important de noter que la durabilité de ce mouvement reste incertaine, car les anticipations évoluent en fonction des statistiques et des discours des banquiers centraux.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0850 1,0733 1,1099 1,1150 EUR/GBP 0,8534 0,8500 0,8699 0,8750 EUR/CHF 0,9223 0,9190 0,9432 0,9590 EUR/CAD 1,4523 1,4440 1,4789 1,4900 EUR/JPY 156,48 155,20 159,99 160,90

Les annonces à suivre



Les cambistes vont désormais se concentrer davantage sur la trajectoire de la croissance, en particulier sur les chiffres du chômage aux États-Unis, qui restent solides, comme en témoigne le rapport NFP du Département du Travail pour décembre.



En 2023, l'attention des cambistes s'est principalement portée sur l'inflation. Maintenant que le processus de désinflation est bien engagé et qu'un retour à la cible des banques centrales semble crédible à moyen terme, l'intérêt pour les chiffres d'inflation devrait diminuer.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 11/01 14:30 États-Unis Indice des prix à la consommation (Décembre) Précédent à 3,1% en variation annuelle. Moyen 12/01 08:00 France Indice des prix à la consommation (Décembre) Précédent à -0,2% en variation mensuelle. Faible 12/01 10:00 États-Unis Indice des prix à la production (Décembre) Précédent à -0,4% en variation mensuelle. Moyen

