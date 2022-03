Voyage : L'agence "Sans Frontières" accompagne les jeunes aventuriers

- Cuba : un séjour de 15 jours destiné aux 14-17 ans proposé du 11 au 25 juillet et du 07 au 21 août.



- Espagne-Catalogne : les 12-17 ans partiront à la découverte de la Catalogne et de Barcelone pendant 12 jours de camping du 11 au 22 juillet et du 8 au 19 août.



- Islande : en petits groupes, les 14-17 ans découvriront glaciers, volcans en éruption ou geysers du 13 au 27 juillet, du 3 au 17 août et du 5 au 19 août.



- Thaïlande : ce séjour a été conçu pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans qui dormiront chez l’habitant pendant 18 jours du 11 au 28 juillet et du 7 au 24 août.



- Japon : ce voyage entraînera les 14-17 ans à pied, en métro, en bus, en ferry et en « Shinkansen » du 13 au 27 juillet et du 3 au 17 août.