Voyage camping : check-list complète du matériel à emporter avec vous

Pour passer du temps à l’extérieur, avec leur famille ou leurs ami(e)s, etc., de nombreuses personnes choisissent le voyage camping, car elles estiment que c’est pratique, fun, et pas cher. Ce qui est tout à fait vrai. Néanmoins, ce dernier nécessite une bonne préparation. Vêtements, équipements de cuisine ou encore trousse de toilette, la liste des matériels est non exhaustive. Dans ce bulletin, vous découvrirez la liste de contrôle complète du matériel à emporter avec vous pour votre voyage camping. Lisez donc !

Rédigé par Marie P. le Mercredi 12 Juillet 2023

Pour vivre confortablement à l’intérieur de votre tente, vous aurez également besoin d’un couchage. Un sac de couchage, un matelas ou encore un tapis sont importants pour garantir une nuit douce et paisible. Il en est de même de la moustiquaire, de l’oreiller, du drap de couchage, du lit de camp, du hamac et de la couverture de survie. Par ailleurs, si vous partez pour de longs moments, gardez sur vous un kit d’entretien et de réparation pour votre tente.

Matériels nécessaires pour un voyage camping : Vêtements et chaussures Le choix de vêtements et de chaussures dépend essentiellement du type de voyage que vous préparez. En effet, les zones particulièrement pluvieuses nécessitent des vêtements comme une veste de pluie ou des chaussures imperméables à l’eau. Les chaussures actives sont impérativement à emporter si votre but est de faire de la randonnée et de l’exploration.



Toutefois, en matière de vêtements et de chaussures pour camping, il est judicieux de vous préparer à tout. Les conditions météorologiques peuvent changer à tout moment et changer ainsi tous vos plans. Par exemple, les endroits que vous connaissez toujours chauds à des périodes données peuvent recevoir des précipitations la nuit. C’est pourquoi vous devez prendre toutes vos dispositions.



Aliments à prévoir pour un voyage camping Tout comme pour les vêtements et chaussures, votre liste de courses alimentaires dépend du type de voyage que vous planifiez. Elle peut également varier en fonction de vos préférences culinaires. Cependant, le café ou le thé en sachet, le lait déshydraté, le sel, le poivre, les fruits et légumes, etc. sont incontournables. Des sacs de riz, des boîtes de conserve ou encore de la charcuterie peuvent être aussi emportés au camping.



Matériels pour cuisiner et équipements pour ranger une cuisine de camping Durant votre voyage en plein air, vous aurez besoin de faire la cuisine et de manger. Pour cette raison, vous devez apporter certains matériels de cuisine. Il s’agit entre autres de :



● Cuisinière avec combustible ;

● Casseroles ;

● Ustensiles de cuisine ;

● Allumettes ou briquet ;

● Poêle à frire ;

● Tire-bouchon ;

● Glacière ;

● Couteau bien aiguisé ;

● Tasses et assiettes ;

● Évier de camping ;

● Bouteilles d’eau ;

● Savon biodégradable ;

● Éponge ;

● Torchon ;

● Sacs-poubelle, etc.



Il existe beaucoup d’autres matériels que vous pouvez ajouter, même s’ils ne sont pas tous nécessaires. C’est le cas du four néerlandais, de la cafetière, de la hache ou encore du charbon.



Pour le rangement de votre cuisine de camp, les équipements suivants vous seront nécessaires.



● Un ou plusieurs refroidisseurs vous seront d’une grande aide pour le rangement de votre cuisine de camping ;

● Un porte-œuf ;

● Des sachets refermables ;

● Des récipients alimentaires résistants aux ours sont également importants.



Les accessoires à ne pas oublier pour un voyage camping Pour un voyage camping, certains accessoires sont indispensables. Ils permettent non seulement de rendre plus agréable votre séjour, mais encore assurent votre sécurité. En effet, il est indispensable de vérifier la présence de ces accessoires avant votre départ.



Le téléphone est l’accessoire par excellence que vous ne devez pas oublier. Il vous permet de garder contact avec votre famille ou vos proches afin de les assurer que vous vous portez bien. Qui parle de téléphone parle forcément de chargeur. Ce dernier vous sera utile pour recharger l’appareil et ne pas vous retrouver hors ligne. Les multiprises ou rallonges vous aideront à multiplier vos sources de courant électrique.



Vous ne devez pas oublier vos bâtons de randonnée si vous souhaitez faire de la randonnée pendant votre séjour. Un appareil photo avec batteries est nécessaire pour prendre des photos, si vous êtes fan de la photographie. Une housse de pluie pour votre sac à dos et des jumelles sont aussi importantes.



Les équipements de loisir importants à lister Le but principal des voyages camping est de casser la routine et de passer de bons moments en plein air, de se divertir et de s’amuser. Votre guitare acoustique fait partie intégrante de la liste de vérification si vous aimez jouer à cet instrument de musique. Pareil pour les autres instruments de musique. Vos livres préférés, votre radio, votre lecteur MP3 et votre carnet d’écriture doivent faire partie de votre check-list du matériel à emporter avec vous.



Les jeux de cartes, les jumelles ainsi que les jeux de société sont quelques exemples de matériels capables de vous faire passer d’agréables moments. Il existe d’autres équipements de loisir que vous pouvez retenir sur votre check-list de voyage camping. Tout dépend de vos goûts, de votre destination ainsi que du type de voyage que vous souhaitez faire.



Les matériels nécessaires pour ne pas se perdre Si vous voyagez sur une région que vous maîtrisez moins, voici les principaux matériels à vérifier. Le GPS (Global Positioning System) vous permet de déterminer les coordonnées géographiques du lieu où vous vous retrouvez. Dotée d’une aiguille mobile, la boussole vous localise dans vos mouvements, afin que vous ne vous perdiez pas.



Pour un suivi rigoureux de vos activités, une montre connectée vous est nécessaire. Les cartes routières ainsi que le guide de la région visitée sont par ailleurs très importants pour vous orienter dans la nature.



