Wonder France Festival : remise des prix à l'IFTM ! remise des prix en présence des lauréats et du jury

La remise des prix du Wonder France Festival qui récompense les meilleures créations audiovisuelles pour promouvoir un territoire aura lieu à l'IFTM Top Resa à Paris le 4 octobre à 17H30.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 26 Septembre 2023





A l’issue de l’appel à création qui s’est achevé le 31 aout 2023, ce sont plus de 180 vidéastes de plus de 10 pays qui se sont inscrits à cette quatrième édition.



Parmi elles, plus de 25 vidéos ont été sélectionnées et réparties dans 7 catégories : Meilleure vidéo Découverte ; Meilleure vidéo Expérience du voyage ; Meilleure video Documentaire ; Meilleure video Vlog voyage ; Meilleure vidéo Drone ; Meilleure vidéo Voyage responsable et Meilleure vidéo Destination France.



La France reste la destination à l’honneur en disposant de sa propre catégorie de vidéos.



Les autres destinations représentées dans la sélection sont le Maroc, Le Rwanda,

L’Islande, Le Pérou, les Iles Féroé, le Canada, Les Canaries, Le Ladakh (Inde), Oman,

Remise des prix à l'IFTM Le 4 octobre 2023, la remise des prix aura lieu dans le cadre de l'IFTM Top Resa à

Paris en présence du jury et des lauréats.



Le jury a eu la lourde tache de départager les finalistes et de désigner les différents lauréats du festival.



Il est composé de professionnels du tourisme et de l’audiovisuel : Laétitia Vuitton (Présidente BO TRAVAIL!), Stéphan Szeremeta (Directeur éditorial groupe PETIT FUTÉ), Jonathan Elalouf (Fondateur LIGHTYSHARE), TOLT (Réalisateur & youtubeur voyage), Maria Elena Corvest (Responsable tourisme de PROM PERU) et de Céline Eymery (Rédactrice en chef TOURMAG),



Un prix du public, en partenariat avec le Petit Futé, sera également décerné.

Un nouveau service de streaming video avec FrancePlay pour valoriser la sélection officielle et les contenus produits par le festival.



Ce service permet d’accéder aux contenus de façon optimisée sur l’ensemble des écrans. Il proposera à terme une offre de contenus internationaux et de portraits de vidéastes ainsi que des masterclass de la vidéo à destination des créateurs et des professionnels du tourisme.



