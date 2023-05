Appli mobile TourMaG



2 jours pour découvrir la ville de Québec avec Air Transat !

Québec, seule ville fortifiée d’Amérique du Nord, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est à visiter absolument ! Air Transat est la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs au départ de la France vers la ville de Québec toute l’année, alors, on vous dit tout pour conseiller vos clients et leur faire découvrir cette pépite en 48h00 !

Visiter la ville de Québec en 2 jours Pour commencer, direction l’Observatoire de la Capitale. C’est le point de vue le plus élevé de la ville. À 221 mètres d’altitude, la vue sur la forme étoilée de la Citadelle, sur le fleuve et sur les fortifications entourant la ville est tout simplement saisissante.



À quelques pas de l’Observatoire, il faut absolument prendre le temps d’une balade dans le plus grand parc urbain de Québec : les plaines d’Abraham.



Ensuite, direction le Vieux-Québec via la porte Saint-Louis. En empruntant la côte de la Citadelle, on arrive vers la plus importante forteresse britannique d’Amérique du Nord, l’une des raisons pour laquelle le Vieux-Québec est inscrit sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.



La rue Saint-Louis mène ensuite directement au Château Frontenac. Cet hôtel, lieu iconique de la ville vaut le détour ! Pour en apprendre plus sur ce lieu, une visite guidée de l'intérieur est offerte. À l’extérieur, on admire la beauté du panorama depuis la terrasse Dufferin.



La 2ème journée, on explore la partie basse de la ville



Direction le quartier du Petit-Champlain où on flâne dans sa magnifique rue commerçante. Dans le même secteur, le décor légendaire de la place Royale, lieu de la fondation de Québec en 1608, est tout à fait charmant. Les nombreux détails architecturaux des bâtiments rappellent les origines françaises et britanniques de nos cousins québécois.



A ne pas manquer : le panorama sur la ville de Québec depuis le Saint-Laurent, c’est époustouflant ! Le fleuve est l’un des meilleurs endroits pour prendre de magnifiques photos de la ville !



Et voilà, les 48 heures seront vite passées !



Aux alentours de Québec



● La chute Montmorency

Par exemple, à 15 minutes du Vieux-Québec se trouve la chute Montmorency, haute de 83 mètres et qui se jette dans le Saint-Laurent.



L’aventure débute en prenant le téléphérique qui mène jusqu’au Manoir Montmorency, où se trouve un centre d’interprétation, une boutique de cadeaux et un restaurant.



Les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste et pourront suivre l’un des trois parcours de via ferrata le long de la falaise ou traverser l’anse en tyrolienne !



Le meilleur endroit pour mesurer l’envergure de la chute ? Depuis le pont suspendu, de là, on peut ressentir la puissance de l’eau sous ses pieds. Ce n’est pas fini ! Un escalier panoramique de 487 marches permet également de descendre jusqu’au pied de la chute.



● L’île d’Orléans



Autre idée, la découverte de l’île d'Orléans, berceau de la Nouvelle-France. Également située à seulement 15 minutes du centre-ville du Québec, l’île regorge d’endroits où faire des dégustations, comme au Vignoble Sainte-Pétronille ou à la Chocolaterie de l’Île d’Orléans. En parcourant la route pittoresque de Saint-Laurent, il est possible d’admirer les maisons coloniales, les églises et les fameux champs de fraises de l’île. Prévoir un arrêt à la Confiturerie Tigidou à Saint-Jean pour déguster de succulentes confitures, puis direction la tour d’observation de Saint-François pour une vue superbe sur les îles de l’archipel. Il est aussi possible de faire un saut dans le passé en visitant une maison du 17ème siècle, la Maison Drouin, à Sainte-Famille. Les nostalgiques de Félix Leclerc pourront visiter le centre d’interprétation à Saint-Pierre créé en sa mémoire. De mi-juin à mi-octobre, l’île est en ébullition avec ses commerces et ses kiosques. Les 6 villages de l’île sont presque tous classés parmi les plus beaux du Québec



► Pour plus d'information sur Québec et ses alentours, cliquez

Nos vols vers Québec au départ de la France



► Pour plus d'informations cliquez

Air Transat propose des vols directs entre Paris et Québec toute l’année (jusqu’à 3 vols directs par semaine pendant la période estivale). Possibilité de rejoindre Québec via Montréal depuis Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lyon et Nantes ou encore au départ de 18 villes françaises et de Bruxelles en passant par Paris avec l’offre Train+Air.► Pour plus d’informations cliquez ici

