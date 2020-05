93% des Français reconnaissent un rôle important aux professionnels du tourisme dans la société Sondage Harris-Afdas auprès de plus de 4000 personnes

Voilà un sondage qui va mettre du baume au cœur de l'industrie du tourisme. Après le concert des médias qui, quotidiennement parlent du tourisme et pas seulement pour en dénoncer les travers, une étude en ligne auprès d'un échantillon représentatif de plus de 4000 personnes confirme le " rôle important aux professionnels du tourisme dans la société" pour 93% des Français.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 26 Mai 2020

L’Afdas a confié à Harris Interactive la réalisation d’une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 4000 Français *, pour mieux comprendre comment les publics des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement ont vécu la crise sanitaire et se projettent dans l’avenir.



Quelles habitudes culturelles et de loisirs ont-ils le plus envie de retrouver ? Comment entrevoient-ils la reprise de leurs activités face à la menace toujours présente du Covid-19 ?



Trois enseignements sont à tirer de cette étude.



1. Les professionnels des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, du sport, du tourisme, des loisirs jouent un rôle important dans la société selon les Français.



Ainsi, 93% des Français reconnaissent un rôle important aux professionnels du tourisme dans la société et 53% un rôle très important.



91% soulignent l’importance de ce rôle pour les professionnels des divertissements et des loisirs, 90% pour ceux de la culture, 85% pour la presse et 81% pour ceux du sport.



2. Pas étonnant que les Français expriment alors avoir ressenti un manque de loisirs, vie sociale, culturelle et sportive, notamment l’envie de retrouver le cinéma (61%) et les spectacles vivants (52%) suivis des parcs de loisirs (47%) et musées et monuments historiques (46%).

Le tourisme a toujours un fort pouvoir d’attraction Le sentiment de manque à l’égard de la pratique de leurs activités respectives est d’autant plus marquant chez les pratiquants de sport en club ou association (83%), suivis des trois quarts des cinéphiles, spectateurs de spectacles vivants et visiteurs annuels de parcs de loisirs.



Dans les 12 prochains mois, les Français ont largement l’intention d’acheter des biens culturels, au format numérique ou physique, que ce soient des livres (85%), un magazine (79%), un titre ou album de musique (68%), un journal de presse régionale (66%), un film/une série TV (64%) ou un journal de presse nationale (62%).



Une intention d’achat d’autant plus marquée (plus de 95%) chez les consommateurs habituels avant la crise.



Le secteur du tourisme a toujours un fort pouvoir d’attraction : 83% des habitués des gites ou locations de courte durée et des chambres d’hôtes et 84% des campeurs (ou vacanciers de l’hôtellerie de plein air) sont prêts à y séjourner dès que cela sera possible.



3. Toute cette reprise est conditionnée, pour les Français, à un encadrement par des mesures sanitaires garantissant la sécurité des publics, que ce soit pour les équipements culturels ou de loisirs, mais aussi dans l’univers du sport, du divertissement ou du tourisme.



Les Français sont nombreux à vouloir retourner au cours des prochains mois au cinéma (66%), aux musées (57%) et aux concerts (52%).



Cependant, la majorité insiste sur la nécessité d’un retour encadré par des mesures sanitaires garantissant la sécurité des spectateurs. Une exigence que l’on retrouve chez les publics qui affirmaient se rendre au moins une fois par an aux différentes activités culturelles, ils seront 8 sur 10 à y revenir sous condition de garanties.

L'enquête complète est à retrouver ici



*Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 8 au 11 mai 2020. Échantillon de 4 107 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de la personne interrogée.

