Across Australia : L’Aventure en toute sérénité

Le prochain départ ouvert à la vente est en mai 2023.

Les départs sont garantis à partir de 10 participants.

Autre programme : la « mythique » Mosaïque Australienne qui emmène pendant 12 jours les voyageurs encore plus loin dans le charme et l’intimité du continent.Également accompagné de bout en bout par un guide Francophone, de Sydney a Cairns, il permet de découvrir les 4 régions clés du pays : Sydney et les Blue Mountains, Uluru et le Centre Rouge, Kakadu et le Top end et enfin la région de Cairns et sa Barrière de corail« La Mosaïque est un circuit plus complet, explique Sophie Brumaud. Avec la possibilité de faire un pré-tour à Melbourne, Adélaide et Kangaroo Island, ou encore une extension balnéaire à Palm Cove ». Ce circuit permet une découverte de l’Australie « plus approfondie, avec, comme pour la Triangulaire, un guide accompagnateur aguerri et passionné de la destination ».