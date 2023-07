Road trip en Australie : Plongez dans l'Outback et découvrez son infini !

Nous arrivons à Birdsville en fin d'après-midi et nous installons dans un endroit tout aussi mythique, le Birdsville Hotel !

Birdsville est la porte d'entrée du désert Simpson, l'un des plus reculés au monde, avec ses dunes rouge et son magnifique coucher de soleil sur Big Red, une dune imposante de près de 400 mètres de haut. Elle s'élève et s'illumine telle une balise au coucher du soleil, dans ce paysage immense, plat et désertique ! Une véritable sensation de vivre ce moment authentique de l'Outback, tel que décrit par Jane Harper dans son roman "La légende du Stockman" !



L'Outback, c'est la sensation de se retrouver au milieu de nulle part et finalement si proche de tout, de l'infini et de soi-même...