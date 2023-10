Hébergements Insolites : Immersion australienne !

Selina a développé un concept qui mêle loisirs, bien-être, expériences locales et même espaces de co-working. Cette enseigne originaire du Panama s’est lancée en Australie en 2022 à Melbourne, avant de s'étendre à Brisbane et Magnetic Island en 2023. Ses deux établissements de Melbourne, situés dans le centre-ville et à Saint Kilda en bord de baie, proposent des hébergements adaptés aux différents budgets et besoins des voyageurs, des chambres communes aux suites privées, avec espaces de coworking et de bien-être, cinéma, bibliothèque, cuisine, café et bar.



Dans le Queensland, le Selina Magnetic Island a ouvert en mars dernier. Idéalement situé à seulement quelques minutes à pied de Horseshoe Bay, il propose des chambres pour deux à six personnes ou du glamping pour les couples. Le complexe comprend une piscine, une terrasse bien-être, des espaces de co-working, un bar extérieur et un parc animalier qui abrite des tortues, des koalas, des wombats et... des crocodiles ! Parmi les expériences originales proposées sur place, en option : des petits-déjeuners ou des séances de yoga "avec des koalas".