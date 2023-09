Dès la rentrée, l'envie d'évasion se fait déjà sentir, tant pour vous que pour vos clients ?

Plus au sud, Coober Pedy, surnommée la "ville souterraine", est une autre étape incontournable de ce voyage. Ici, vos clients auront l'opportunité de découvrir un mode de vie unique, car une grande partie de la ville est creusée sous terre pour échapper à la chaleur du désert. Ils pourront également visiter les mines d'opale locales et comprendre l'importance de cette pierre semi-précieuse pour la région.



L'Oodannatta Track, une piste réputée de l'Outback, offre ensuite une aventure hors des sentiers battus. Cette route spectaculaire conduit à travers des paysages qui semblent appartenir à une autre planète, avec des étendues infinies où se dévoile l'âme sauvage du continent !



Enfin, Sydney, la belle métropole australienne, marque la fin de ce voyage extraordinaire. L'opéra emblématique, le Harbour Bridge majestueux, les plages de sable doré, tout ici respire la diversité culturelle et la modernité. Vos clients auront la possibilité de terminer leur aventure australienne en beauté, en se plongeant dans la vie trépidante de cette ville dynamique, traversée par l’une des plus belles baies au monde.



L'Australie offre une expérience de voyage incomparable, qui nourrit l'âme et l'esprit des voyageurs. Les paysages grandioses, la culture Aborigène, la plus ancienne au monde, riche en enseignements, les rencontres inoubliables, et les moments hors du commun, font de ce voyage une expérience d’exception.