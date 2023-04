Australia road trip: Au coeur de l'Outback avec Across Goway!

Notre équipe de spécialistes est là pour vous aider à répondre à toutes les demandes de voyages en Australie, jusque dans ses régions les plus exclusives.



Maryne, Pauline et Josepha, notre équipe choc du FIT, sont à votre disposition pour concevoir un programme sur mesure qui permettra de découvrir les paysages à couper le souffle de l’Outback.



C’est la possibilité de découvrir une Australie hors des sentiers battus, dans une région sauvage et sans limite, caractérisée par des paysages arides, des déserts, des canyons et des plaines désertiques, des formations rocheuses spectaculaires telles que Kings Canyon, Uluru, les Flinders ou encore les Bungles Bungles dans les Kimberley.